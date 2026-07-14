Пострадавшие НПЗ России

По состоянию на начало июля украинские дроны поразили уже десять самых мощных нефтеперерабатывающих предприятий России, сообщает Главное управление разведки.

По данным ГУР, "дальнобойные санкции" Украины затронули:

Московскому НПЗ;

Омскому НПЗ;

Туапсинского НПЗ;

Рязанского НПЗ;

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтеза" в Перми;

"Лукойл-Волгограднафтопереработки" в Волгограде;

"Ярославнефтеоргсинтеза" в Ярославле;

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области;

"Киришинафтооргсинтез" в Ленинградской области;

и "Танеко" в Нижнекамске.

Наибольшие потери Россия понесла в результате поражения Омского НПЗ. Он является самым мощным, поскольку производит до 21 миллиона тонн нефтепродуктов в год. Среди них – бензин, дизельное топливо, авиационный бензин, сжиженный бытовой газ и т. д.

Однако после атаки украинских дронов этот НПЗ потерял около 75 % своих производственных мощностей.

Фото: География поражения российских НПЗ / ГУР

Последствия ударов дронов

В результате "дальнобойных санкций" Украины топливный кризис в России распространился на все регионы и охватил все виды топлива.

В 38 регионах страны-агрессора уже действуют ограничения на АЗС. В некоторых регионах властям удалось немного стабилизировать ситуацию, срочно организовав поставки бензина, но и там не обходится без лимитов.

В то же время в 31 субъекте страны введены значительные ограничения – от 15 до 40 литров топлива на одного человека, в зависимости от глубины кризиса.

Фото: Ограничения на продажу бензина в России / ГРУ

Сокращение доходов России

В то же время из-за ударов дронов по НПЗ Россия вынуждена увеличить экспорт нефти, чтобы компенсировать потери нефтепереработки. В июне он вырос до самого высокого уровня за все время полномасштабной войны – 4,13 миллиона баррелей в сутки.

Однако это не привело к росту доходов, поскольку цены на российскую нефть упали. В итоге Москва получила наименьшие нефтяные поступления с марта 2026 года – 1,9 миллиарда долларов.

В целом по итогам первого полугодия 2026 года нефтегазовые доходы бюджета РФ сократились на 23 %. В валютном эквиваленте они составили 47,5 млрд долларов – это самый низкий показатель со времен пандемии COVID-19,

– отметили в ГУР.

К тому же поврежденные НПЗ нужно ремонтировать. По оценкам, на ремонты необходимо потратить десятки миллиардов долларов. Только Московский НПЗ требует как минимум миллиарда долларов.

Следовательно, Россия вряд ли сможет быстро оправиться от "дальнобойных санкций" Украины. В настоящее время она переживает самое резкое падение добычи нефти за последние 6 лет, а дальнейшие удары могут вынудить вообще частично прекратить ее, что нанесет долгосрочный ущерб ее нефтяному сектору.