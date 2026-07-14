Уражені НПЗ Росії

На початок липня українські дрони вразили вже десять найпотужніших нафтопереробних підприємств Росії, повідомляє Головне управління розвідки.

За даними ГУР, "далекобійні санкції" України дісталися:

Московського НПЗ;

Омського НПЗ;

Туапсинського НПЗ;

Рязанського НПЗ;

"Лукойл-Пермнафтооргсинтезу" у Пермі;

"Лукойл-Волгограднафтопереробки" у Волгограді;

"Ярославнафтооргсинтезу" у Ярославлі;

"Ллукойл-Нижньогороднафтооргсинтезу" Нижньогородській області;

"Киришинафтооргсинтезу" у Ленінградській області;

і "Танеко" у Нижньокамську.

Найбільше втрат Росія зазнала від ураження Омського НПЗ. Він є найпотужнішим, оскільки виробляє до 21 мільйона тонн нафтопродуктів на рік. Серед них – бензин, дизельне пальне, авіагас, скраплений побутовий газ тощо.

Однак після атаки українських дронів цей НПЗ втратив близько 75 % своїх виробничих потужностей.

Фото: Географія ураження російських НПЗ / ГУР

Наслідки ударів дронів

Внаслідок "далекобійних санкцій" України паливна криза у Росії поширилася на всі регіони й охопила усі види пального.

У 38 регіонах держави-агресорки вже діють обмеження на АЗС. У частині регіонів влад вдалося трохи стабілізувати ситуацію, терміново організувавши постачання бензину, але й там не обходиться без лімітів.

Натомість у 31 суб'єкті країни уведені значні обмеження – від 15 до 40 літрів пального в "одні руки", залежно від глибини кризи.

Фото: Обмеження на продаж бензину у Росії / ГРУ

Скорочення прибутків Росії

Водночас через удари дронів по НПЗ Росія змушена збільшити експорт нафти, щоб компенсувати втрати нафтопереробки. У червні він зріс до найвищого рівня за весь час повномасштабної війни – 4,13 мільйона барелів на добу.

Однак це не призвело до зростання доходів, оскільки ціни на російську нафту впали. У підсумку Москва отримала найменше нафтових надходжень з березня 2026 року – 1,9 мільярда доларів.

Загалом за підсумками першого півріччя 2026 року нафтогазові доходи бюджету РФ скоротилися на 23 %. У валютному еквіваленті вони становили 47,5 млрд доларів – це найнижчий показник від часів пандемії COVID-19,

– зауважили в ГУР.

А до того ж пошкоджені НПЗ потрібно ремонтувати. За оцінками, на ремонти необхідно витратити десятки мільярдів доларів. Лише Московський НПЗ потребує щонайменше мільярда доларів.

Відтак, Росія навряд зможе швидко оговтатися від "далекобійних санкцій" України. Наразі вона переживає найрізкіше падіння видобутку нафти за останні 6 років, а подальші удари можуть змусити взагалі частково припинити його, що завдасть довгострокової шкоди її нафтовому сектору.