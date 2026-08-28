Росія втрачає доходи від експорту

Про це розповів президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

Тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки вже скоротились на 80%,

– повідомив президент.

Він зазначив, що це означає значні втрати для федерального бюджету Росії, а також для регіонів, які й без того перебувають на межі банкрутств.

Російський флот заблокований

Окрім того, Чорноморський флот Росії опинився у вкрай скрутній ситуації.

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За словами Зеленського, Москва визнає, що її кораблі фактично заблоковані в Новоросійську через удари українських безпілотників і не можуть повноцінно діяти в морі.

Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить,

– зазначив глава держави.

Проблема, за його словами, стосується звичайних торгівельних суден і так званого тіньового флоту, який заходить до російських портів, оскільки Росія не може забезпечити конвої.

Відтак, Москва розмірковує над тим, щоб озброїти цивільні судна. Йдеться, зокрема, про встановлення на них стрілецької зброї, засобів радіоелектронної боротьби та розміщення військових.

Зеленський заявив, що Україна підготує відповідні засоби реагування на ці дії Росії.

Результати українських ударів

Президент також наголосив на ефективності українських далекобійних ударів по російській військових підприємствах та нафтовій галузі.

За даними української розвідки, після серії ударів по підприємству "Комбінат "Каменський"» у Ростовській області Росія втратила значну частину спроможностей із виробництва твердопаливних двигунів для ракет.

Продовжимо цю далекобійну роботу,

– пообіцяв президент.

Нагадаємо, за інформацією ГУР, за підсумками першого півріччя 2026 року через "далекобійні санкції" нафтогазові доходи бюджету Росії скоротилися на 23%. У валютному еквіваленті вони становили 47,5 мільярда доларів, що стало найнижчим показником від часів пандемії.