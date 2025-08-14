Компании начали делать запросы к трейдерам: в Индии снова возник интерес к российской нефти
- Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии возобновили запросы к трейдерам по закупке российской нефти Urals из-за увеличения скидок.
- Индийские НПЗ начали искать другие источники нефти в других стран, чтобы заместить уменьшенные объемы поставок российской нефти, а частные компании имеют долгосрочные контракты.
Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии начали делать запросы к трейдинговым фирмам по закупке российской нефти Urals. Скидки выросли накануне встречи лидеров США и России.
Почему Индия снова заинтересована в нефти из России?
Государственные НПЗ в прошлом месяце приостановили закупки российской нефти, когда скидки сократились, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Государственные нефтеперерабатывающие компании, на которые приходится более 60% из 5,2 миллиона баррелей нефти в сутки общей перерабатывающей мощности Индии, покупают российскую нефть на условиях доставки. Спотовые скидки на поставку российской Urals в Индию в октябре расширились примерно до 2,70 долларов за баррель с 1–1,50 доллара за баррель в конце июля.
Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти с 2022 года после того, как западные страны отказались от российской нефти и ввели санкции против Москвы за ее вторжение в Украину,
– напомнили в Reuters.
Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце пригрозил санкциями покупателям российского экспорта, если Россия не согласится на мирное соглашение с Украиной. Трамп и Путин обсудят возможное соглашение для завершения войны в Украине во время встречи в пятницу на Аляске.
Мы будем ждать результатов переговоров Трампа и Путина, которые дадут нам определенные ориентиры,
– сообщил один из источников.
Государственная Bharat Petroleum Corp намерена продолжить использование российской нефти, чтобы покрывать до 35% своих потребностей в переработке, если не будет новых санкций. В частности закупки российской нефти BPCL замедлились в июле, когда скидки сократились.
Государственные НПЗ Индии начали делать новые спотовые закупки, чтобы заместить уменьшенные объемы поставок российской нефти, в таких странах:
- Бразилия;
- страны Западной Африки;
- США.
Российская Urals продается со скидкой к Brent, одного из самых распространенных мировых ценовых бенчмарков на нефть,
– отметили в Reuters.
Важно! Российская нефть составляет более трети общего объема закупок Индии. В отличие от государственных НПЗ, частные компании, в частности Reliance Industries и Nayara Energy, имеют долгосрочные контракты на закупку российской нефти.