Компанії почали робити запити до трейдерів: в Індії знову виник інтерес до російської нафти
- Державні нафтопереробні компанії Індії відновили запити до трейдерів щодо закупівлі російської нафти Urals через збільшення знижок.
- Індійські НПЗ почали шукати інші джерела нафти в інших країн, щоб замістити зменшені обсяги постачання російської нафти, а приватні компанії мають довгострокові контракти.
Державні нафтопереробні компанії Індії почали робити запити до трейдингових фірм щодо закупівлі російської нафти Urals. Знижки зросли напередодні зустрічі лідерів США та Росії.
Чому Індія знову зацікавлена у нафті з Росії?
Державні НПЗ минулого місяця призупинили закупівлі російської нафти, коли знижки скоротилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Державні нафтопереробні компанії, на які припадає понад 60% із 5,2 мільйона барелів нафти на добу загальної переробної потужності Індії, купують російську нафту на умовах доставки. Спотові знижки на поставку російської Urals до Індії в жовтні розширилися приблизно до 2,70 доларів за барель із 1–1,50 долара за барель наприкінці липня.
Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти з 2022 року після того, як західні країни відмовилися від російської нафти та запровадили санкції проти Москви за її вторгнення в Україну,
– нагадали у Reuters.
Президент США Дональд Трамп минулого місяця пригрозив санкціями покупцям російського експорту, якщо Росія не погодиться на мирну угоду з Україною. Трамп і Путін обговорять можливу угоду для завершення війни в Україні під час зустрічі в п’ятницю на Алясці.
Ми чекатимемо на результати переговорів Трампа й Путіна, які дадуть нам певні орієнтири,
– повідомило одне з джерел.
Державна Bharat Petroleum Corp має намір продовжити використання російської нафти, щоб покривати до 35% своїх потреб у переробці, якщо не буде нових санкцій. Зокрема закупівлі російської нафти BPCL сповільнилися в липні, коли знижки скоротилися.
Державні НПЗ Індії почали робити нові спотові закупівлі, щоб замістити зменшені обсяги постачання російської нафти, у таких країнах:
- Бразилія;
- країни Західної Африки;
- США.
Російська Urals продається зі знижкою до Brent, одного з найпоширеніших світових цінових бенчмарків на нафту,
– зазначили у Reuters.
Важливо! Російська нафта становить понад третину загального обсягу закупівель Індії. На відміну від державних НПЗ, приватні компанії, зокрема Reliance Industries та Nayara Energy, мають довгострокові контракти на закупівлю російської нафти.