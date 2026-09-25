Последствия обстрелов: как удары по энергетике отразятся на наших кошельках осенью

Вражеские атаки на инфраструктуру вызывают цепную реакцию в экономике, которая неизбежно отразится на полках супермаркетов. Настоящие последствия летнего террора украинцы почувствуют на собственных бюджетах уже совсем скоро.

Почему дорожает еда и коммуникации

Официальная статистика пока не дает полной картины ущерба от августовских российских ударов, однако тревожные сигналы уже есть. По данным Госстата, стоимость промышленной продукции выросла почти на один процент, и эту нагрузку производители неизбежно переложат на конечного потребителя, что пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице.

Наиболее ощутимый удар пришелся на энергетику, где поставщики света, газа и воды подняли цены на 1,2%. Эксперт объясняет это резким скачком спроса на электроэнергию на фоне дефицита.

Цены производителей пищевой продукции выросли на 1%, и это, по всей видимости, связано с теми же проблемами со складами и логистикой,

– отмечает Шевчишин.

В частности, мясо подорожало более чем на два процента, хлеб подорожал на полтора процента, а молочные продукты – почти на полтора, несмотря на то, что внутреннего дефицита этих товаров в Украине нет.

Что происходит с экспортом и металлургией

Пока производители продуктов питания подсчитывают убытки от нарушенной логистики, тяжелая промышленность вынуждена прибегать к демпингу. В металлургии и добыче цены упали почти на один процент. Отрасль явно тормозит из-за заблокированных портов и невозможности нормально вывозить руду за границу, поэтому предприятия вынуждены сбывать сырье на внутренний рынок за бесценок.

Важно! Анализируя предысторию августовских событий, следует понимать, что производственная инфляция всегда опережает потребительскую. Текущие цифры – это лишь верхушка айсберга, ведь механика расчетов Госстата имеет определенную задержку. Ситуация в сентябре будет еще более удручающей и продемонстрирует продолжение роста цен из-за огромных расходов бизнеса на генераторы и восстановление.

Для обычного украинца это означает только одно: стоит готовиться к новым ценникам в магазинах и оптимизировать свои ежедневные расходы уже сегодня.

Ранее мы писали, что в Украине стоимость грецких орехов подскочила ровно вдвое, достигнув отметки в 400 гривен за килограмм вместо привычных 200. Такой ценовой скачок больно бьет по кошелькам потребителей, привыкших запасаться полезными продуктами на зиму.