Будет ли повышение цен с осени: объяснили в Минэкономики

Из-за военных действий в Украине произошло значительное повышение цен. Возросла стоимость продуктов, коммунальных услуг, топлива. В Минэкономики считают, что этой осенью украинцев также могут ожидать перемены.

Будет ли рост цен с осени

В Украине снижается уровень инфляции. Несмотря на это, снижение цен в ближайшее время ожидать не стоит. Украинская экономика хоть и восстанавливается, но этих темпов недостаточно для того, чтобы стоимость большинства товаров снизилась.

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Летом цены на некоторые продовольственные товары снизились. В Минэкономики объяснили, почему так произошло, и отметили, какие факторы на это повлияли.

В то же время ключевым противовесом роста, вполне ожидаемо, в летний месяц стала сезонность,

– объяснили в министерстве.

То есть с осени цены, по идее, не изменятся или повысятся на небольшой процент. Сезонная продукция будет иметь нестабильную стоимость, в соответствии с тем, удовлетворит ли спрос предложение, и наоборот.

Как изменяются цены на продукты

Ранее НБУ уже улучшил свой прогноз по инфляции в Украине. Сейчас прогнозируемый показатель – 10,6%, хотя еще в апреле речь шла о 14,8%.

В комментарии 24 Каналу специалист Инна Сало объяснила, что стоимость импортных товаров для украинцев будет оставаться достаточно высокой. При этом цена на местные продукты будет снижаться до конца августа.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Яблоки будут стоить меньше в конце лета в 2,4 раза. Ведь сегодняшняя цена составляет еще 47,4 гривны. Цены на овощи борщевого набора тоже могут снизиться.

По словам Инны цены будут следующие:

свекла – до 15 гривен за килограмм;

картофель – до 13 гривен;

капуста белокочанная – до 13 гривен.

В то же время импортные позиции:

апельсины – 60 гривен за килограмм;

бананы – 50 гривен;

лимоны – 65 гривен.

Из-за потери значительного количества ферм, аграрных предприятий, фабрик и заводов Украина не сможет быстро выйти из экономического кризиса. Однако благодаря международной помощи, успехам на фронте и местным аграриям процесс восстановления страны происходит гораздо быстрее.