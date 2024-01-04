Инфляция в Турции растет: что происходит на самом деле

В Турции инфляция продолжает расти. Растут цены на наиболее базовые товары, в частности, пищевые продукты.

Какая ситуация с экономикой Турции сейчас

Потребительские цены в Турции сильно выросли в декабре 2023 года. Это самый высокий показатель за последние 13 месяцев.

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Статический институт Турции – Turkstat – сообщил, что сейчас инфляция составляет 64,8%. Для сравнения, в ноябре это значение было 62%. Интересно, что аналитики считали, что процент инфляции в декабре должен быть 65,1%.

Как изменились цены за последний месяц 2023 года:

стоимость коммуналки стала больше на 40,4%, в ноябре этот показатель составлял – 37,5%;

туристическая сфера: отели и заведения питания – на 93,2% (в ноябре это значение было на уровне 92,9%);

транспортные услуги – 77% (в ноябре – на 70%);

пищевые продукты – 72% (в ноябре цены выросли на 67,2%).

в расчете на месячный период. инфляция наоборот стала слабее и по сравнению с ноябрьским показателем 3,3%, декабрьский упал на 0,4% и составил 2,9%.

Также Turkstat сообщил, что базовая инфляция за декабрь выросла с 69,9% до 70,6%. Это максимум с 2004 года.

Также вырос индекс PPI или цены производителей. Этот показатель увеличился на 1,1% по отношению к ноябрю и теперь имеет значение 44.2%.

В расчете базовой инфляции не учитывается цена на табачную продукцию, золото и продукты питания.