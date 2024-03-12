Курс доллара в 2024 году: неужели он вырастет до 40

С начала полномасштабного вторжения, курс доллара в Украине претерпел значительные изменения. Он вырос в более чем 1,5 раза.

Каким может быть доллар

Согласно прогнозам, курс в течение 2024 года может вырасти до 41,02 гривны за доллар. А вот в 2025 этот показатель, вероятно, достигнет 43,8 гривны за доллар.

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Такому развитию событий будет способствовать общая ситуация в стране. Однако представители агентства считают, что Украина будет сохранять свой административный потенциал, несмотря на военные действия и связанные с ними угрозами. Более того, рост украинской экономики в этом году продолжится.

При отсутствии значительной эскалации войны мы прогнозируем, что экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4 – 5% в среднесрочной перспективе, но восстановление до довоенного уровня маловероятно в ближайшем будущем,

– говорится в сообщении S&P Global Ratings

Однако экономический рост может и снизиться из-за создания усиленного сельскохозяйственного сезона. Этот показатель, вероятно, сократится с 5,5% до 3,9%.

Что еще повлияет на курс

Наибольшим фактором влияния на украинский финансовый рынок, безусловно, является война. Россия оккупировала ориентировочно 15% от территории Украины. На эти земли приходилось 8 – 9% украинского довоенного ВВП.

Значительная часть граждан Украины осуществила перемещение. По последним подсчетам, 15% от общего количества украинцев, покинули страну и уехали за границу, получив там статус беженца.