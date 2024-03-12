Яким може бути долар

Відповідно до прогнозів, курс протягом 2024 року може зрости до 41,02 гривні за долар. А от у 2025 цей показник імовірно сягатиме 43,8 гривні за долар.

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Такому розвитку подій сприятиме загальна ситуація в країні. Попри це, представники агенції вважають, що Україна зберігатиме свій адміністративний потенціал, незважаючи на військові дії та пов'язані з ними загрозами. Щобільше зростання української економіки цьогоріч продовжиться.

За відсутності значної ескалації війни ми прогнозуємо, що економіка України зросте в середньому приблизно на 4 – 5% у середньостроковій перспективі, але відновлення до довоєнного рівня малоймовірне в найближчому майбутньому,

– йдеться у повідомленні S&P Global Ratings

Однак, економічне зростання може і знизитись через створення посиленого сільськогосподарського сезону. Цей показник імовірно скоротиться з 5,5% до 3,9%.

Що ще вплине на курс

Найбільшим фактором впливу на український фінансовий ринок, безумовно, є війна. Росія окупувала орієнтовно 15% від території України. На ці землі припадало 8 – 9% українського довоєнного ВВП.

Значна частина громадян України здійснила переміщення. За останніми підрахунками, 15% від загальної кількості українців, покинули країну і перемістились за кордон, отримавши там статус біженця.

Нагадаємо! В українському бюджеті на 2024 рік курс закладено на рівні 41,4 гривні за долар. Однак, це лише розрахунковий показник, який не означає, що таким буде реальне значення.