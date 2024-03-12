Як заморозили виплати

Якщо раніше виплати для ветеранів війни рахувалися у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то відтепер постановою Кабінету Міністрів №656 встановлюються фактичні розміри мінімальних пенсійних виплат. Таким чином, уряд заздалегідь їх заморозив.

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Тобто, з 1 березня 2024 року набули чинності зміни, відповідно до яких виплати для ветеранів війни не будуть більше прив’язані до прожиткового мінімуму. Відповідно, коли наступного разу прожитковий мінімум зростатиме, то розміри пенсій ветеранів – вже не зміняться.

Зверніть увагу! На початку березня постановою Кабінету Міністрів №185 було затверджено порядок проведення цьогорічної індексації пенсій та водночас внесено зміни до деяких попередніх рішень уряду.

Які нові розміри виплати

Однак, фактично таки ці виплати з 1 березня збільшились через зростання прожиткового мінімуму в Україні до 2361 гривні. Відтепер вони будуть наступними:

у осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи – 15 347 гривень (+1742,50 гривні);

– 15 347 гривень (+1742,50 гривні); у осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 12 396 гривень (+1407,75 гривні);

– 12 396 гривень (+1407,75 гривні); у осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 8 500 гривень (+965,20 гривні);

– 8 500 гривень (+965,20 гривні); у учасників бойових дій – 4958 гривень (+562,70 гривні).