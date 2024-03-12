Как заморозили выплаты

Если раньше выплаты для ветеранов войны считались в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то отныне постановлением Кабинета Министров №656 устанавливаются фактические размеры минимальных пенсионных выплат. Таким образом, правительство заранее их заморозило.

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То есть, с 1 марта 2024 года вступили в силу изменения, в соответствии с которыми выплаты для ветеранов войны не будут больше привязаны к прожиточному минимуму. Соответственно, когда в следующий раз прожиточный минимум будет расти, то размеры пенсий ветеранов – уже не изменятся.

Обратите внимание! В начале марта постановлением Кабинета Министров №185 был утвержден порядок проведения нынешней индексации пенсий и одновременно внесены изменения в некоторые предыдущие решения правительства.

Какие новые размеры выплаты

Однако, фактически таки эти выплаты с 1 марта увеличились из-за роста прожиточного минимума в Украине до 2361 гривны. Отныне они будут следующими:

у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 15 347 гривен (+1742,50 гривны);

– 15 347 гривен (+1742,50 гривны); у лиц с инвалидностью вследствие войны II группы – 12 396 гривен (+1407,75 гривны);

– 12 396 гривен (+1407,75 гривны); у лиц с инвалидностью вследствие войны ІІІ группы – 8 500 гривен (+965,20 гривны);

– 8 500 гривен (+965,20 гривны); у участников боевых действий – 4958 гривен (+562,70 гривны).