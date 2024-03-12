Как заморозили выплаты
Если раньше выплаты для ветеранов войны считались в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то отныне постановлением Кабинета Министров №656 устанавливаются фактические размеры минимальных пенсионных выплат. Таким образом, правительство заранее их заморозило.
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То есть, с 1 марта 2024 года вступили в силу изменения, в соответствии с которыми выплаты для ветеранов войны не будут больше привязаны к прожиточному минимуму. Соответственно, когда в следующий раз прожиточный минимум будет расти, то размеры пенсий ветеранов – уже не изменятся.
Какие новые размеры выплаты
Однако, фактически таки эти выплаты с 1 марта увеличились из-за роста прожиточного минимума в Украине до 2361 гривны. Отныне они будут следующими:
- у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 15 347 гривен (+1742,50 гривны);
- у лиц с инвалидностью вследствие войны II группы – 12 396 гривен (+1407,75 гривны);
- у лиц с инвалидностью вследствие войны ІІІ группы – 8 500 гривен (+965,20 гривны);
- у участников боевых действий – 4958 гривен (+562,70 гривны).