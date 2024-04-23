Повышение пенсии на 20%: кто сможет увеличить свои выплаты в мае

Для пенсионеров правительство ввело различные виды надбавок. Например, по месту жительства.

Кому предоставляют такую надбавку

В соответствии с Законом о статусе горных населенных пунктов в Украине, часть местных жителей могут получить специальную надбавку. Речь идет, в частности, о пенсионерах.

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Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые получили статус лица, работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%

– говорится в Законе.

Важным условием для получения надбавки является то, что населенные пункты, которые подпадают под этот Закон имеют недостаточно развитые такие отрасли:

сфера применения труда;

транспортная доступность;

сектор социально-бытового обслуживания.

Как получить такую надбавку

Надбавка предоставляется тем людям, которые оформили удостоверение о проживании в населенных пунктах, определенных, как горные. Получить такой документ можно в нескольких учреждениях, в частности в ЦНАП или через местные органы власти.

Такую надбавку могут получить и переселенцы, которые переместились в горные населенные пункты. Им нужно добавить к заявлению справку о статусе ВПО.