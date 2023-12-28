Индексация пенсий может не состояться: в ПФУ назвали причину

Согласно плану на следующий год масштабная индексация пенсионных выплат должна начаться 1 марта. Однако есть обстоятельства, из-за которых процедура пересчета не состоится.

Почему могут отменить индексацию

Министр Оксана Жолнович сообщила в эфире телемарафона, что мартовская индексация пенсионных выплат может быть отменена, передает 24 Канал. По ее мнению, это, вероятно, если Украина вовремя не получит международную денежную помощь.

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Оксана Жолнович Научная степень/должность Министерство социальной политики в конце года заключило соглашение с Всемирным банком почти на 2 миллиарда долларов, и эти средства на первые месяцы возместят нам базовые социальные расходы. Так что я уверена, что люди не останутся без необходимых средств.

Жолнович отмечает, что базовая пенсия будет выплачена, на это финансовый ресурс есть. К тому же следует понимать, что помощь для ВПЛ также находится под вопросом, учитывая задержку поступления средств от международных партнеров.

В свою очередь первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко сообщила о плане действий, который позволит удержать стабильность в украинском экономическом секторе, пока не будет получена денежная помощь от Запада. Она также отметила, какие шаги должно сделать правительство для улучшения ситуации в стране.

Как вырастет пенсия в 2024 году

Минимальная пенсия вырастет с 1 января 2024 года. Размер этих выплат увеличится с 2 093 до 2 361 гривны. Соответственно, максимальная пенсия будет составлять 23 610 вместо 20 930 гривен.

Основное повышение пенсионных выплат планировалось в марте во время масштабной индексации. Считается, что средний размер пенсии должен возрасти от 5 350 до 6 000 гривен.