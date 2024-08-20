Тарифы на газ в Украине: повысит ли "Нафтогаз" их до рыночных

Война является одним из самых больших вызовов для нефтегазовой отрасли Украины. Однако не менее важным является также ответственное и эффективное использование газа в таких условиях.

Будет ли повышать "Нафтогаз" тарифы

СЕО НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов сообщил, что в отопительном сезоне 2024 – 2025 годов тарифы на газ останутся без изменений для домохозяйств, теплокоммунэнерго и других потребителей.

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Алексей Чернышев СЕО НАК "Нафтогаз" У нас действует мораторий на поднятие цен, и есть решение правительства, которые предусматривают продолжение PSO. Оно будет работать.

По его словам, годы потребления российского газа или газа с дотациями негативно влияли на независимость и суверенитет Украины. Это, по его мнению, частично объясняет причины войны, в которой мы оказались сегодня.

Поэтому наша полная независимость и суверенитет невозможны без энергетического суверенитета. Все понимают, что за энергетику надо платить. Но и одновременно – потреблять экономно,

– утверждает Чернышов.

По его мнению, единственный путь улучшения ситуации - это либерализация рынка. Суть не в том, чтобы украинцы платили больше, а в том, чтобы они ответственнее и эффективнее потребляли энергию.