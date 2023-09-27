США рекомендуют Украине повысить тарифы на свет и газ

Летом произошел грандиозный рост тарифов. Сейчас в украинском правительстве заявили, что до конца отопительного сезона повышений не будет, международные партнеры выражают обеспокоенность из-за этого решения.

Почему США рекомендуют повысить тарифы

Министерша Оксана Жолнович рассказала в эфире телемарафона, что США считают нужным увеличить тарифы на газ и электроэнергию в Украине, передает 24 Канал. Украинское правительство готово это сделать.

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Чтобы это решение не ударило по карманам украинцев, будет введено больше возможностей для получения субсидии.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Мы к этому готовы. В бюджете на 2024 год предусмотрено 50 миллиардов гривен на субсидии.

На данный момент тариф на электроэнергию составляет – 2,64 гривны за киловатт-час. С ценами на газоснабжение ситуация более сложная – все зависит от регулятора. Стоимость газа определяет поставщик.

Рекомендации от США для Украины

США предоставили Украине список приоритетных реформ. Эти решения должны помочь украинской системе как можно быстрее пройти изменения и интегрироваться в европейскую среду. Одной из важнейших реформ является либерализация тарифов на электроэнергию и природный газ. С последующей компенсацией для граждан посредством субсидий.

Либерализация – это не повышение тарифов для граждан, говорится, что благодаря этим решениям, энергокомпании будут самостоятельно определять стоимость сырья.