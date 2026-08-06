Единственная АЭС на грани остановки: Румыния идет на исключительный шаг ради спасения

Румыния срочно пытается спасти работу своей атомной электростанции. Из-за рекордного обменения Дуная власти прибегли к беспрецедентной операции: в реку спускают баржи с камнями, чтобы перенаправить поток воды к реактору.

Остановка реактора АЭС

Низкий уровень воды в Дунае, используемой для охлаждения турбин АЭС "Чернаводе", уже привел к остановке одного из двух энергоблоков, пишет Reuters.

Чтобы не допустить отключения второго реактора, власти ранее уже пошли на радикальные меры:

в начале недели взорвали скалу в русле Дуная;

дополнительно провели работы по углублению дна реки.

Впрочем, этого оказалось недостаточно. Директор АЭС Ромео Уржан заявил, что без дополнительных мер второй реактор придется остановить уже через пять–шесть дней.

Экстренное спасение электростанции

На АЭС считают, что операция по затоплению четырех барж должна помочь. По словам Уржана, это позволит увеличить приток воды к станции, и работу реактора, вероятно, удастся продлить примерно до 9–10 дней.

Для этого государственное агентство по управлению водными ресурсами начало поэтапно затоплять баржи, наполненные камнями. Они должны создать своеобразную преграду, которая перенаправит воду из одного рукава Дуная к атомной станции.

Ожидается, что результат станет заметным уже завтра.

Аналитики ING Bank назвали работы на реке исключительной мерой. Однако они подчеркнули, что она не может заменить Румынии полноценную энергетическую стратегию.

Взрыв скал в русле реки может позволить реактору проработать еще несколько дней, но это не создает новых генерирующих мощностей, не укрепляет трансграничные энергетические соединения и не ускоряет развертывание систем накопления энергии,

– отметили специалисты.

Стоит добавить, что атомная электростанция "Чернаводе" обеспечивает около 20 % всей электроэнергии Румынии.

При этом ситуацию осложняет то, что из-за засухи снизилась выработка на гидроэлектростанциях, а возможности импорта электроэнергии из соседних стран также ограничены.

Напомним, из-за обмеления Дуная сложная ситуация сложилась и в энергосистеме Венгрии. Премьер-министр страны Петер Мадьяр предупредил об энергетическом кризисе, который может охватить страну, если придется остановить АЭС "Пакш".