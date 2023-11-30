Блокада украинской границы: какой будет цена топлива в декабре

Уже больше 20 дней польские перевозчики блокируют въезд и выезд на границе с Украиной. В результате таких действий возникли трудности с поставкой горючего.

Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона сообщил о том, что ситуация на рынке горючего – напряженная, впрочем, не критическая.

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Какой прогноз эксперта

Эксперт Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", в разговоре с 24 Каналом рассказал, что через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. Соответственно, с начала блокировки границы стоимость сжиженного газа в Украине ощутимо выросла.

Удорожание составило почти 30%, то есть 27 – 36 гривен за литр в среднем. И мы надеемся, что в течение двух недель ситуация будет решена, поскольку новые пути поставки уже отлажены,

– сказал Куюн.

Однако он отмечает, что необходимо подождать поступления горючего, и только после этого можно ожидать значительного снижения цен.

Думаю, что в декабре ситуация будет однозначно решена, и даже если эта блокировка будет продолжаться, то рынок горючего этого вообще не будет замечать,

– говорит директор "Консалтинговой группы А-95".

Поиск альтернативных путей поставок

На сегодня компании ищут выход из этой ситуации. И активно его находят:

растет объем железнодорожных поставок;

грузовики выбирают маршрут объезда, едут из стран Балтии через словацкую и румынскую границы;

приобретает популярность стратегия увеличения закупок на юге Европы с целью ограничения поставок из Польши.

Актуальная ситуация на рынке горючего

Сейчас ситуация с бензином и дизтопливо стабильная. Это обусловлено тем, что большая часть импорта сжиженного газа приходилась на польскую границу – это 30%. В то время как доля дизтоплива и бензина составляет всего 10%. Такое распределение повлекло за собой быстрое адаптирование рыночных участников к новым условиям.

Следовательно, Куюн отмечает, что стоимость бензина и дизтоплива снижается. Кроме того, он предполагает, что эта тенденция будет продолжаться в течение нескольких недель.