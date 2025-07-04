Подакцизные товары: что происходит с рынком табачной продукции в Украине

Летом 2024 года произошло ограничение работы ряда нелегальных производств сигарет. В частности, из-за этого рынок табачных изделий уменьшился с прошлогодних 25% до 14,2% в начале 2025 года.

Рынок табака в Украине

В то же время в мае текущего года произошел скачок выросла до 16,2%, пишет Олег Гетман в колонке 24 Канала.

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Половина из этой "серой" продукции – это псевдо-экспорт или маркированная duty-free. В частности дело в том, что схемы на рынке эволюционировали, из-за чего и растет псевдоэкспорт. Например, производители формально декларируют экспорт в страны типа Сирии. Однако фактически продукция остается на внутреннем рынке.

При таком уровне нелегальной сигаретной продукции на рынке Украины, годовые потери государственного бюджета Украины из-за неуплаты налогов оцениваются в 25,2 миллиарда гривен,

– отмечается в материале.

Исследования демонстрируют, что большая часть Duty Free или предназначенной для экспорта, продаваемой нелегально, произведена Винниковской табачной фабрикой (об этом свидетельствуют надписи на упаковке). В частности Compliment (47%) и Lifa (5%) – основные торговые марки этой категории.

Еще 43% нелегальной продукции составляют торговые марки производителя "Маршалл Файнест Тобакко", среди самых распространенных:

Marshall (26%)%

Urta (9%);

Brut (3%).

В то же время ситуация варьируется в зависимости от областей. Если большинство регионов в 2025 году увеличили белые выручки и уменьшили теневую долю, то некоторые области остаются в антилидерах по динамике легальных продаж. Речь идет о:

Житомирской; Винницкой; Кировоградской; Черниговской.

Заметьте! Особое внимание рынку сигарет уделяет Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и ВСК по вопросам экономической безопасности, а по итогам рассмотрения схем разработали ряд важных изменений в законодательство и дали поручение правоохранителям и органам контроля.