Земля в 2026 году подорожала: сколько сейчас просят за гектар и где дороже всего

Украинские черноземы продолжают привлекать внимание инвесторов даже в условиях полномасштабной войны. В этом году тенденции на рынке недвижимости существенно изменились, а стоимость участков достигла новых рекордных показателей.

Сколько придется заплатить за гектар в 2026 году

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине достигла 70 199 гривен, что эквивалентно 1 590 долларам. Всего с начала года новых владельцев обрели почти 86 тысяч участков общей площадью более 233 тысяч гектаров, о чем сообщает Минагрополитики.

На рынке четко выделяются два типа игроков, и их финансовые возможности существенно различаются. Бизнес готов платить больше: юридические лица приобрели почти 33 тысячи участков, отдавая в среднем 92 862 гривны (2 103 доллара) за гектар. Зато обычные украинцы покупают чаще, но дешевле – физические лица оформили более 52 тысяч сделок со средней ценой 55 914 гривен (1 266 долларов) за гектар.

Где самые дорогие черноземы и где продают больше всего

Если вы планируете инвестировать в землю, стоит учитывать региональную специфику. Наиболее активно торгуют в Полтавской (23,2 тысячи гектаров), Одесской и Кировоградской областях. А вот самые высокие цены фиксируются на западе страны: абсолютным лидером стала Ивано-Франковская область, где за гектар просят более 145 тысяч гривен. В пятерку самых дорогих также вошли Львовская, Тернопольская, Винницкая и Полтавская области.

Возможность свободно распоряжаться своими паями и привлекать инвестиции остается основой для выживания агросектора.

Важно, что рынок земли продолжает функционировать даже в условиях полномасштабной войны,

– подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, прозрачные правила игры позволяют фермерам планировать свою деятельность на годы вперед.

Интересно! С момента исторической отмены моратория украинцы продали более 405 тысяч участков площадью почти 1,2 миллиона гектаров. Динамика сделок постоянно росла: если в 2021 году было продано чуть более 100 тысяч гектаров, то в 2025 году этот показатель достиг рекордных 356,5 тысячи гектаров. Хотя в 2026 году стремительный тренд на увеличение площадей несколько приостановился, общая активность инвесторов и фермеров остается стабильно высокой.