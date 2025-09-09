Максимальная пенсия в Украине напрямую зависит от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В частности получать самую большую выплату могут далеко не все украинцы.

Какая максимальная пенсия в Украине?

Речь идет о лицах, которые работали по определенным профессиям, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В этот список входят:

государственные служащие; народные депутаты; работники местного самоуправления; ученые.

В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривны. Это означает, что максимально пенсионер или пенсионерка может получать 23 610 гривен.

Обратите внимание! В указанную сумму входит основной размер пенсионной выплаты, а также все доплаты и надбавки (за исключением надбавок для граждан, которые имеют особые заслуги перед Родиной).

Что еще следует знать о пенсиях в Украине?

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев посылал запрос в Пенсионный фонд, где попросил показать 20 крупнейших пенсий по различным категориям спецпенсионеров. В частности он продемонстрировал такие цифры на своей странице в Facebook:

Судьи – 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия. В частности "условный ТОП-20" замыкает пенсия размером почти 320 тысяч гривен. Прокуроры получают 219 и 119 тысяч гривен соответственно.

Только один народный депутат получает 245,9 тысяч гривен пенсии, остальные в этом "рейтинге" – от 21,8 до 59,8 тысяч гривен,

– написал Гетманцев.

Заметьте! Согласно словам нардепа, зато у шахтеров, например, максимальная пенсия составляет 29 тысяч гривен.

Какая минимальная пенсия в Украине?