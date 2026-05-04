Европа обгоняет США: в каких странах больше всего миллиардеров и кто выйдет на первое место

В течение следующих 5 лет Европа может опередить США в количестве богатых людей. Так, известно, что только Польша должна получить первенство среди стран ЕС с приростом миллиардеров в 123%.

Сколько миллиардеров в мире в 2026 году?

О том, как изменится ситуация в течение следующих 5 лет и какая страна ослабит позиции, пишет Euronews.

Несмотря на инфляцию и мировой кризис растет количество людей, чье состояние превышает 1 миллиард долларов. Количество таких людей во всем мире вскоре может достичь отметки в 4 тысячи.

Сейчас, в 2026 году, согласно отчету о богатстве Knight Frank, количество долларовых миллиардеров – 3 110.

Заметьте! 5 лет назад, в 2021 году, показатель был на уровне 2 723 человека.

По данным аналитики, количество богачей от 2021 года выросло на 14%. Правда, дальше – нас вит ожидает еще большее ускорение.

Мы наблюдаем один из самых значительных сдвигов в распределении мирового богатства в современной истории,

– отметил Лиам Бейли, руководитель исследований.

Если принимать во внимание статистику аналитиков Knight Frank, то уже в следующие 5 лет количество миллиардеров должно вырасти на 26%. Другими словами, к 2031 году людей, владеющих состоянием в более миллиарда, будет 3 915.

Какие страны имеют больше всего миллиардеров?

Принято считать, что первенство среди самых богатых людей имеет Америка. Однако новые исследования свидетельствуют о так называемом прорыве Европы. В течение следующих 5 лет количество миллиардеров там должно вырасти на 27% (с 780 до 994 человек).

Отмечается, что Польша показывает едва ли не самый большой результат. Количество богачей в стране должно вырасти аж на 123% (от 13 до 29 человек). Это рекордный показатель для всей Европы.

По Скандинавским странам – прогнозируемая динамика показывает рост количества миллиардеров в Швеции на 81%. Следующие в очереди – Дания и Норвегия, где богачей станет больше на 75% и 53%, соответственно.

Обратите внимание! По состоянию на 2031 год в Италии количество миллиардеров должно достичь 82 человек. Если прогноз сбудется – страна получит первенство в общем количестве богачей.

Относительно Америки – ситуация неоднозначная. В частности в Северной Америке, как отмечают исследователи, количество миллиардеров растет. Показатель увеличился от 995 до 1 089 человек. Но на мировом рынке доля американских богачей наоборот падает (от 31% до 27,8%).

Мы видим на практике, что создание богатства растет на фоне сложного глобального экономического контекста,

– отметил Рори Пенн, глава частного офиса Knight Frank.

То есть получается, что несмотря на увеличение количества богатых людей, уменьшается вариативность для их вложений или инвестиций.

В материале также добавляют пример Великобритании. Несмотря на то что в стране высокие налоги и бывают политические и экономические потрясения – государство все равно стало так называемым магнитом для денег. Объясняется это тем, что в стране работает закон. То есть инвестировать там безопасно.

Что известно о миллиардерах в Украине и финансовом положении украинцев?

В обновленном рейтинге от Forbes Ukraine за март 2026 года есть 7 украинцев с таким состоянием:

Ринат Ахметов – 7,8 миллиарда долларов;

Виктор Пинчук – 2,8 миллиарда долларов;

Влад Яценко – 2,2 миллиарда долларов;

Петр Порошенко – 1,5 миллиарда долларов;

Андрей Веревский – 1,2 миллиарда долларов;

Вадим Новинский и Константин Жеваго – 1,2 миллиарда долларов.

Важно! Известно, что у большинства из украинских богачей против 2025 года состояние уменьшилось. Неизменным остался показатель у Вадима Новинского и Константина Жеваго. Влад Яценко смог увеличить доходы за 1 год на 1 миллиард. Другие бизнесмены потеряли по несколько миллионов.

Даже несмотря на войну украинские бизнесмены и миллиардеры до сих пор остаются в рейтинге и пытаются удержать позиции.

В частности для ресурса visitukraine.today Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, рассказала о влиянии войны на украинцев и на финансовое положение людей.

По словам демографини, до пандемии COVID-19 и начала полномасштабного вторжения, уровень безработицы в Украине был на уровне 22 – 23%. Сейчас показатель стремительно растет, достигает 30%.

Либанова отмечает, что это одна из основных проблем. Эксперт объясняет, что сейчас в Украине формируется и закрепляется так называемая стагнационная безработица. То есть украинцы не могут найти удачный вариант работы в течение длительного времени. Причинами этого являются быстрые изменения на рынке и нежелание или невозможность среди уязвимых групп подстроиться к обновлениям.

Так, с экономическими последствиями войны, единственное, что держит экономику Украины – международная помощь. Эксперт говорит, что резкое падение доходов среди населения могло бы привести к еще худшим последствиям. В результате государство не могло бы финансировать даже базовые обязательства.

Какие из стран Европы самые богатые и самые бедные?

По обновленным данным по благосостоянию на первом месте в ЕС Люксембург. Ирландия, Нидерланды, Дания, Австрия тоже имеет высокие показатели уровня жизни и потребительских возможностей.

А вот самые низкие значения ВВП, по рейтингу Евростата, имеют Греция и Болгария. Также к странам с низким уровнем благосостояния относятся: Латвия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Румыния, Эстония.