Жителям каких регионов Украины выплачивают самые большие пенсии

В Украине почти четверть пенсионеров – 26% пожилых людей – получают выплату менее 3 000 гривен. В то же время средняя пенсия в 2024 году составила 5 789 гривен.

Какую пенсию получают пожилые люди в Украине

Это на что на 7,5% больше, чем в 2023 году (5 385 гривен), пишет 24 канал со ссылкой на Опендатабот.

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По состоянию на начало 2025 года в Украине находятся 10,34 миллиона пенсионеров. Но за три года полномасштабной войны с Россией их количество уменьшилось на 497,5 тысяч человек. По состоянию на сейчас распределение имеет такой вид:

26% (2,68 миллиона человек) получают менее 3 000 гривен (в среднем – 2 759 гривен);

18,8% (1,94 миллиона человек) имеют пенсию от 4 000 до 5 000 гривен;

25,5% (2,63 миллиона человек) получают от 5 000 до 10 000 гривен;

12% (1,26 миллиона человек) имеют пенсию более 10 000 гривен (в среднем – 15 379 гривен).

Обратите внимание! В частности, за последние три месяца 2024 года количество пенсионеров с выплатами, превышающих 10 000 гривен сократилось на 51,5 тысячи. А это свидетельствует о перераспределении социальных выплат.

Где в Украине самые высокие пенсии

Самые высокие пенсиии, как и обычно, получают жители Киева. В среднем размер выплат пенсионера составляет 8 017 гривны, что на 38% больше, чем средний показатель по стране.

Самые низкие же пенсионные выплаты выплачивают в Тернопольской области. В этом регионе средняя пенсия составляет 4 484 гривен, что на 23% меньше, чем средний показатель.

К тому же в двух области пенсии уменьшились по сравнению с 2023 годом:

в Ровенской области средняя пенсия уменьшилась на 24%;

в Житомирской области – падение на 10%.

Важно! Кроме того, 27% пенсионеров продолжают работать. Средний размер их выплаты составляет 6 302 гривны.