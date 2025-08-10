Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Кто сможет получить самые большие выплаты ко Дню Независимости
10 августа, 12:43
Кто сможет получить самые большие выплаты ко Дню Независимости

Валерия Моргун
Основні тези

До 24 августа –Дня Независимости –украинцы могут получить финансовую помощь. Наименьшая сумма составляет 450 гривен на человека.

Для кого предполагается наибольшая помощь до 24 августа?

В то же время наибольший размер помощи составляет 3 100 гривен, сообщает 24 Канал.

Наибольшую выплату могут получить такие люди:

  • лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной.
  • украинцы, которые имеют инвалидность I группы из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.

В то же время люди с II группой могут рассчитывать на 2 900 гривен, а с III – на 2 700 гривен.

В частности 450 гривен предусматривается для участников войны и бывших узников концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лиц, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.

Некоторые граждане страны могут получить и 1 000 гривен. Помощь правительство предоставит для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Важно! Также 650 гривен выплатят членам семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовам/вдовцам, которые не женились во второй раз (если умершее лицо имело инвалидность вследствие войны, участвовало в боевых действиях или было жертвой нацистских преследований).