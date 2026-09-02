"Черные" списки для оккупантов: ЕС вводит санкции против похитителей украинских детей

Европейские партнеры готовят очередной пакет болезненных ограничений для страны-агрессора. На этот раз под прицел попали те, кто непосредственно разрушает будущее нашего государства.

Кого именно накажут европейские партнеры

Европейские партнеры готовят очередной пакет болезненных ограничений для страны-агрессора, сообщает "Суспильне". На этот раз под прицел попали те, кто непосредственно разрушает будущее нашего государства.

В среду, 2 сентября, послы Европейского Союза рассматривают вопрос о введении жестких санкций против 27 лиц и организаций, причастных к принудительной депортации и идеологической обработке украинских детей в России. Кроме того, европейские дипломаты планируют продлить еще на год действие экономических ограничений против России, введенных из-за нарушения территориальной целостности Украины, о чем пишет "Суспильне".

Для российской экономики и конкретных должностных лиц это означает замораживание активов, запрет на въезд и полную изоляцию от цивилизованного финансового мира.

Почему новые ограничения вводятся именно в сентябре

Синхронизация санкционного давления не случайна. Этот дипломатический и экономический удар готовят накануне большой международной конференции коалиции за возвращение украинских детей. Масштабное мероприятие состоится уже в этом месяце в канадском Торонто, где мировые лидеры будут искать новые механизмы давления на агрессора.

Российская машина террора годами выстраивала систему похищения несовершеннолетних украинцев. Как ранее сообщала уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук, по состоянию на конец марта 2023 года украинским властям было достоверно известно о более чем 19,5 тысячи детей, которых принудительно вывезли с временно оккупированных территорий в Россию. Однако реальная цифра может быть значительно выше, ведь точный подсчет затрудняется жесткими условиями оккупации и сокрытием информации врагом.

К слову, недавно российские оккупанты провели атаку беспилотником на гражданский автомобиль с семьей в поселке Золочев. В результате вражеского удара семилетняя девочка и трехлетний мальчик перенесли острую стрессовую реакцию.