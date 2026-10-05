Ограничения в отношении Усманова и Фридмана: вернется ли ЕС к вопросу о санкциях

Ранее российские олигархи Алишер Усманов и Михаил Фридман числились в санкционном списке Евросоюза. Однако в сентябре ЕС не продлил ограничения в отношении этих миллиардеров.

Введет ли ЕС вновь санкции против Усманова и Фридмана

Но в ближайшее время эти лица не вернутся в санкционный список ЕС, что сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Я не вижу, что это произойдет в ближайшее время в отношении этих двух лиц,

– сказала Каллас.

В то же время Европейский Союз продолжает работу над расширением ограничений. В частности, в настоящее время готовится около 1 600 новых включений в санкционные списки.

Обратите внимание! Страны-члены ЕС имеют право предлагать новые кандидатуры. Но для принятия окончательного решения требуется согласие всех государств.

Кроме того, 2 998 позиций из санкционных списков будут оставаться в силе в течение трех лет. То есть Евросоюзу больше не нужно согласовывать решение о продлении их действия каждые шесть месяцев.

Напомним, что 22 сентября Рада ЕС продлила действие санкций против России еще на 36 месяцев. Однако Усманов и Фридман были исключены из списка.

Главным инициатором этого решения выступила Словакия. Ее также поддержала Франция.

В то же время Великобритания не поддержала решение ЕС. Лондон сохранит санкции против российских олигархов.