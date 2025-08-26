Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ввести санкции против должностных лиц Европейского Союза или государств-членов. Речь идет о тех, кто ответственны за внедрение знакового для блока Закона о цифровых услугах.

Почему Трамп может ввести санкции против чиновников ЕС?

Причиной являются жалобы США, что этот закон цензурирует американцев и накладывает расходы на американские технологические компании, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Такой шаг стал бы беспрецедентным и значительно обострил бы борьбу администрации Трампа против того, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса,

– пишет Reuters.

По словам источников, старшие чиновники Госдепартамента США еще не приняли окончательного решения о введении этих карательных мер. Вероятно, что они будут иметь форму визовых ограничений.

Однако еще непонятно, против каких именно должностных лиц ЕС или государств-членов их могут применить. В понедельник Трамп пригрозил странам, которые ввели цифровые налоги, "следующими дополнительными тарифами" на их товары, если они не отменят такое законодательство.

Несмотря на то, что торговые партнеры часто жалуются на внутренние правила, которые считают чрезмерно ограничительными, введение санкций на правительственных чиновников из-за такого регулирования является крайне редким явлением.

Заметьте! В частности отношения между администрацией Трампа и ЕС и без того напряженные из-за тарифных угроз, сложные переговоры, а также критику США по отношению к американским технологическим компаниям.

Что известно о ситуации по DSA?

Как сообщало Reuters, администрация Трампа дала указание американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию против DSA, чтобы добиться его изменения или отмены. DSA ЕС призван сделать онлайн-среду более безопасной, в частности заставляя технологических гигантов активнее бороться с незаконным контентом, включая язык ненависти и материалами сексуального насилия над детьми.

Вашингтон заявил, что ЕС преследует "неоправданные" ограничения свободы выражения в своих усилиях противодействовать языку ненависти, дезинформации и фейкам, а DSA еще больше усиливает эти ограничения.

В директиве в начале августа госсекретарь Марко Рубио приказал дипломатам США регулярно взаимодействовать с правительствами стран ЕС и органами по вопросам цифровых услуг, чтобы донести обеспокоенность Вашингтона по DSA и финансовых затрат для американских компаний,

– говорится в материале.

Важно! В мае Рубио угрожал визовыми запретами для людей, которые "цензурируют" высказывания американцев, в частности в соцсетях, и намекал, что эта политика может быть направлена против иностранных чиновников, которые регулируют деятельность американских технологических компаний.

Что предшествовало ситуации?