США могут ослабить санкции против Ирана: Бессент объяснил условия

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Америка может рассмотреть ослабление санкций против Тегерана. Однако если страны не договорятся, США будут действовать наоборот.

При каких условиях США ослабит санкции в отношении Ирана?

О том, что повлияет на окончательное решение по Ирану, пишет Bloomberg.

Во время Национального экономического форума Рейгана министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США могут частично ослабить санкции против Ирана. Однако все зависит от результатов переговоров.

Когда журналисты спросили у чиновника о продлении санкций для Ирана, он ответил, что отказываться от ограничений будут постепенно.

Посмотрим. Любые санкции будут отменяться постепенно,

– сказал Бессент.

Он акцентировал, что смягчение ограничений станет возможным после того, как Ирак выполнит условия и "этапы" из возможного соглашения между странами.

Министр также добавил: если не будет развития по разрешению конфликта – США могут усилить санкционное давление.

Вчера мы ввели дополнительные санкции. Авиакомпании – у нас есть и другие финансовые цели. Мы можем сделать гораздо больше, если придется, и есть некоторые меры, которые мы можем отменить, чтобы помочь иранскому народу,

– объяснил Скотт Бессент.

Что известно о завершении войны в Иране?

Накануне США и Иран договорились о 60-дневном меморандуме о прекращении огня. В частности договоренность касается будущих переговоров по ядерной программе.

Ранее иранские СМИ публиковали неофициальную версию мирного соглашения, где прописаны основные пункты для достижения мира между странами. В частности отмечалось, что соглашение утвердили на 95%, остается только вопрос ядерного арсенала.