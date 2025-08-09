Украина ввела новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц связанных с "Росатомом" и энергетическим сектором России. Также продолжается синхронизация ограничений с ключевыми международными партнерами.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на указы президента Украины №594/2025, №595/2025 и заявление журналистам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Что известно о новых санкциях против России?

8 августа СНБО Украины принял решение ввести новые специальные санкции против России санкции против российской корпорации "Росатом" и ее глобальной инфраструктуры.

Эти меры утверждены указами президента Украины №594/2025 и №595/2025.

Под санкции попали 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интегрировать Запорожскую АЭС в энергосистему России, участия в захвате Чернобыльской АЭС, производства и обслуживания ядерного оборудования двойного назначения, а также экспорта обогащенного урана через дочерние компании в Европе.

Среди ключевых фигурантов – заместитель гендиректора АО "Концерн Росэнергоатом" Никита Константинов, компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр) и АО "Киров-Энергомаш" (Россия).

По словам Власюка, расширение санкционного давления на "Росатом" является важным элементом борьбы за ограничение доступа России к критическим ядерным технологиям и финансированию.

Как Украина синхронизирует санкции с партнерами?

Киев продолжает синхронизировать санкции с ключевыми международными партнерами.

В частности, Украина уже полностью синхронизировала санкции с США, принятые в 2025 году, которые направлены против энергетического и военно-промышленного секторов России, а также сетей посредников в третьих странах.

В санкционные списки вошли дочерние компании "Газпромнефти" в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, а также операторы российского теневого флота и трейдеры, которые обходят ценовые ограничения на нефть.

Также под санкции попали производители оборудования для российского ВПК в России, Китае, Турции, ОАЭ и Малайзии, а еще финансовые и логистические структуры, которые помогают обходить ограничения.

Украина заявляет о готовности к дальнейшей координации с международными партнерами для усиления санкционного давления и предотвращения его обхода.