В СНБО отметили, что перечень антиукраинской издательской продукции ведет Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины. Имеется в виду два официальных реестра: издательская продукция антиукраинского содержания и разрешенная к ввозу русскоязычная продукция, передает 24 Канал со ссылкой на "Читомо".

Что говорят в СНБО о санкциях против российских издательств?

По данным СНБО, Госкомтелерадио также принимает решение о наложении штрафов и изъятии из обращения книг из России, Беларуси и временно оккупированных территорий Украины.

По состоянию на сейчас в перечне содержится информация о 602 пропагандистских изданиях. Заметим, что этот список увеличивается каждый месяц, ведь выпуск книг антиукраинского содержания постоянно растет.

Речь идет прежде всего об изданиях:

"Эксмо";

"АСТ";

"Питер";

"Книжный мир";

"Алгоритм";

"Центрполиграф";

"Алетейя";

"Донбасс";

"Аргументы недели";

"Вече";

"Симекс";

"Санлайн".

Стоит добавить, что Украинский институт книги (УИК) в мае 2024 года и июле 2025 года предложил СНБО применить санкции против некоторых юридических лиц, в частности против:

бренда Litres (издательская группа "Эксмо-АСТ");

издательства "Питер";

ООО "Издательство Эксмо";

ООО "Издательство АСТ";

ООО "Издательский дом Питер".

По мнению УИК, эти компании распространяют книги, оправдывающие вооруженную агрессию России против Украины, отрицают территориальную целостность Украины или пропагандируют нарративы государства-агрессора.

Директор института Александра Коваль в комментарии Общественное Культура отметила, что российские издательства все чаще регистрируют дочерние компании в других странах, чтобы избежать ограничений. Кроме того, некоторые из них, в частности "Эксмо", уже появляются на ведущих книжных событиях – хоть и без официальной поддержки государства.

Однако институт не является распорядителем перечней санкционных юридических лиц и не имеет полномочий принимать решения о применении санкций.

Отметим, что в Украине продолжают бороться с российскими нарративами. Ранее украинское издательство "Клуб семейного досуга" уничтожило тираж книги Софи Ларк из-за ее поддержки Москвы и негативных высказываний об Украине. В своих произведениях Ларк романтизирует российскую мафию и описывает Крым как часть России.