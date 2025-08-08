В СНБО отметили, что перечень антиукраинской издательской продукции ведет Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины. Имеется в виду два официальных реестра: издательская продукция антиукраинского содержания и разрешенная к ввозу русскоязычная продукция, передает 24 Канал со ссылкой на "Читомо".
Что говорят в СНБО о санкциях против российских издательств?
По данным СНБО, Госкомтелерадио также принимает решение о наложении штрафов и изъятии из обращения книг из России, Беларуси и временно оккупированных территорий Украины.
По состоянию на сейчас в перечне содержится информация о 602 пропагандистских изданиях. Заметим, что этот список увеличивается каждый месяц, ведь выпуск книг антиукраинского содержания постоянно растет.
Речь идет прежде всего об изданиях:
- "Эксмо";
- "АСТ";
- "Питер";
- "Книжный мир";
- "Алгоритм";
- "Центрполиграф";
- "Алетейя";
- "Донбасс";
- "Аргументы недели";
- "Вече";
- "Симекс";
- "Санлайн".
Стоит добавить, что Украинский институт книги (УИК) в мае 2024 года и июле 2025 года предложил СНБО применить санкции против некоторых юридических лиц, в частности против:
- бренда Litres (издательская группа "Эксмо-АСТ");
- издательства "Питер";
- ООО "Издательство Эксмо";
- ООО "Издательство АСТ";
- ООО "Издательский дом Питер".
По мнению УИК, эти компании распространяют книги, оправдывающие вооруженную агрессию России против Украины, отрицают территориальную целостность Украины или пропагандируют нарративы государства-агрессора.
Директор института Александра Коваль в комментарии Общественное Культура отметила, что российские издательства все чаще регистрируют дочерние компании в других странах, чтобы избежать ограничений. Кроме того, некоторые из них, в частности "Эксмо", уже появляются на ведущих книжных событиях – хоть и без официальной поддержки государства.
Однако институт не является распорядителем перечней санкционных юридических лиц и не имеет полномочий принимать решения о применении санкций.
Отметим, что в Украине продолжают бороться с российскими нарративами. Ранее украинское издательство "Клуб семейного досуга" уничтожило тираж книги Софи Ларк из-за ее поддержки Москвы и негативных высказываний об Украине. В своих произведениях Ларк романтизирует российскую мафию и описывает Крым как часть России.