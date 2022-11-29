К тому же избавляются наши земляки не только от русских книг, но и от переведенных на язык врага. При этом русскоязычную литературу советуют не просто выбрасывать на свалку.

Читайте в Украине дети до сих пор изучают русский язык и литературу: где эти "уникальные" школы

Так, в Киеве, Львове и других городах Украины активисты и работники книжных магазинов организовали собрание российских книг, чтобы сдать их на макулатуру. А вырученные деньги соответственно переводят на нужды ВСУ.

Украинцы при этом подчеркивают, что "Россия – это враг, как и все, что связано с ней. В частности, язык".

В одном из киевских книжных магазинов, который организовал сбор русской литературы, просят не выбрасывать вражеские книги на свалку. Вместо этого советуют приносить враждебную литературу к ним. Ее отдадут на макулатуру, а деньги отдадут на закупку амуниции для ВСУ.

Также специалисты книжного магазина уточняют, что большинство книг, которые к ним приносят, это произведения Лермонтова, Достоевского, Пушкина. За 1 килограм макулатуры получают 4 гривны.

Что любопытно! В отдельных книжных магазинах Киева изъяли русскоязычные книги из продаж.

Важно От мученицы – к оружию и символу: как Россия веками уничтожала украинский язык

Где в Украине еще изучают русский язык и литературу