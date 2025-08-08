У РНБО зазначили, що перелік антиукраїнської видавничої продукції веде Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Мається на увазі два офіційні реєстри: видавнича продукція антиукраїнського змісту та дозволена до ввезення російськомовна продукція, передає 24 Канал з посиланням на "Читомо".

Що кажуть в РНБО про санкції проти російських видавництв?

За даними РНБО, Держкомтелерадіо також приймає рішення щодо накладання штрафів та вилучення з обігу книжок з Росії, Білорусі й тимчасово окупованих територій України.

Станом на зараз у переліку міститься інформація про 602 пропагандистські видання. Зауважимо, що цей список збільшується кожного місяця, адже випуск книжок антиукраїнського змісту постійно зростає.

Йдеться насамперед про видання:

"Эксмо";

"АСТ";

"Питер";

"Книжный мир";

"Алгоритм";

"Центрполиграф";

"Алетейя";

"Донбасс";

"Аргументи недели";

"Вече";

"Симекс";

"Санлайн".

Варто додати, що Український інститут книги (УІК) у травні 2024 року і липні 2025 року запропонував РНБО застосувати санкції проти деяких юридичних осіб, зокрема проти:

бренду Litres (видавнича група "Ексмо-АСТ");

видавництва "Питер";

ТОВ "Издательство Ексмо";

ТОВ "Издательство АСТ";

ТОВ "Издательский дом Питер".

На думку УІК, ці компанії поширюють книжки, що виправдовують збройну агресію Росії проти України, заперечують територіальну цілісність України або ж пропагують наративи держави-агресорки.

Директорка інституту Олександра Коваль у коментарі Суспільне Культура зазначила, що російські видавництва дедалі частіше реєструють дочірні компанії в інших країнах, щоб уникнути обмежень. Окрім того, деякі з них, зокрема "Эксмо", вже з'являються на провідних книжкових подіях – хоч і без офіційної підтримки держави.

Проте інститут не є розпорядником переліків санкційних юридичних осіб і не має повноважень ухвалювати рішення про застосування санкцій.

Зазначимо, що в Україні продовжують боротися з російськими наративами. Раніше українське видавництво "Клуб сімейного дозвілля" знищило тираж книги Софі Ларк через її підтримку Москви та негативні висловлювання про Україну. У своїх творах Ларк романтизує російську мафію та описує Крим як частину Росії.