У РНБО зазначили, що перелік антиукраїнської видавничої продукції веде Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Мається на увазі два офіційні реєстри: видавнича продукція антиукраїнського змісту та дозволена до ввезення російськомовна продукція, передає 24 Канал з посиланням на "Читомо".
Що кажуть в РНБО про санкції проти російських видавництв?
За даними РНБО, Держкомтелерадіо також приймає рішення щодо накладання штрафів та вилучення з обігу книжок з Росії, Білорусі й тимчасово окупованих територій України.
Станом на зараз у переліку міститься інформація про 602 пропагандистські видання. Зауважимо, що цей список збільшується кожного місяця, адже випуск книжок антиукраїнського змісту постійно зростає.
Йдеться насамперед про видання:
- "Эксмо";
- "АСТ";
- "Питер";
- "Книжный мир";
- "Алгоритм";
- "Центрполиграф";
- "Алетейя";
- "Донбасс";
- "Аргументи недели";
- "Вече";
- "Симекс";
- "Санлайн".
Варто додати, що Український інститут книги (УІК) у травні 2024 року і липні 2025 року запропонував РНБО застосувати санкції проти деяких юридичних осіб, зокрема проти:
- бренду Litres (видавнича група "Ексмо-АСТ");
- видавництва "Питер";
- ТОВ "Издательство Ексмо";
- ТОВ "Издательство АСТ";
- ТОВ "Издательский дом Питер".
На думку УІК, ці компанії поширюють книжки, що виправдовують збройну агресію Росії проти України, заперечують територіальну цілісність України або ж пропагують наративи держави-агресорки.
Директорка інституту Олександра Коваль у коментарі Суспільне Культура зазначила, що російські видавництва дедалі частіше реєструють дочірні компанії в інших країнах, щоб уникнути обмежень. Окрім того, деякі з них, зокрема "Эксмо", вже з'являються на провідних книжкових подіях – хоч і без офіційної підтримки держави.
Проте інститут не є розпорядником переліків санкційних юридичних осіб і не має повноважень ухвалювати рішення про застосування санкцій.
Зазначимо, що в Україні продовжують боротися з російськими наративами. Раніше українське видавництво "Клуб сімейного дозвілля" знищило тираж книги Софі Ларк через її підтримку Москви та негативні висловлювання про Україну. У своїх творах Ларк романтизує російську мафію та описує Крим як частину Росії.