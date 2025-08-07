Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что Конгресс США готов к внедрению новых ограничений против России. Речь идет, в частности, о пошлинах и санкциях.

Как Конгресс оценивает новые санкции США?

Сенатор положительно оценил внедрение Трампом 25% пошлины на импорт из Индии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Линдси Грэма.

Читайте также Льготы для пенсионеров: за это они могут не платить

Линдси Грэм Сенатор Усилия президента Трампа и всей его команды, направленные на прекращение кровопролития в Украине, приносят реальные дивиденды... Конгресс – при сильной двухпартийной поддержке – готов помочь через наше законодательство о санкциях и пошлинах против России, которое имеет 85 соавторов в Сенате.

По мнению Грэма, Трамп принял правильное решение, когда начал преследовать страны, которые поддерживают Россию. Имеются в виду и государства, покупающие российскую нефть.

Эти страны вскоре заплатят давно положенную и высокую цену. Я очень благодарен моим европейским друзьям, которые помогают Украине. Однако мне и другим не остается незамеченным, что вы покупаете нефть в Индии, которую та сначала приобрела у России,

– добавляет Грэм.