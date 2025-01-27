Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Европейский Союз принял решение о продлении действующих санкций против России. Кроме того, Еврокомиссия может подтвердить поддержку Украины в вопросе восстановления инфраструктуры.

Санкции будут продлены

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС только что приняли решение о новом продлении санкций против России, передает 24 Канал со ссылкой на соцсети Каллас.

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Европа действует: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны. Россия должна заплатить за те убытки, которые она вызывает,

– сообщила Каллас.

Ранее Каллас выразила ожидания, что будет принято решение о продлении действующих санкций перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она также отметила, что в повестке дня встречи будет обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Еврокомиссия намерена заявить об обязательствах помочь Украине в восстановлении и стабилизации ее инфраструктуры, а также решении вопросов по поставкам газа и нефти.

Как Венгрия блокирует помощь Украине

Венгрия задерживала принятие решения о санкциях с декабря. Премьер-министр Виктор Орбан тогда заявил, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем решать, поддерживать ли продление ограничений.

Сейчас страна таки согласилась поддержать их продолжение. Впрочем, это решение сопровождается условиями. Ожидается, что Будапешт получит заявление, которое будет учитывать его опасения относительно энергетической безопасности.

Заметьте! Санкции ЕС против России требуют обновления каждые шесть месяцев. Хотя это стандартная процедура, она требует единодушного одобрения всех стран-членов.