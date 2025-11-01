Из-за санкций против "Лукойла" Болгария останавливает экспорт нефтепродуктов в ЕС
- Болгария останавливает экспорт нефтепродуктов в ЕС из-за санкций против российского "Лукойла", чтобы предотвратить злоупотребления на рынке.
- Временные ограничения касаются дизельного и авиационного топлива, но не бензина, из-за рисков искусственного завышения цен.
Власти Болгарии приняли решение о приостановлении экспорта и поставок нефтепродуктов, главным образом дизельного топлива и авиационного топлива в страны ЕС. Это превентивная мера, учитывая новые санкции США.
Что известно об ограничениях в экспорте?
Решение приняли 135 голосами "за" против 4 голосов, сообщает 24 Канал со ссылкой на БТА.
Председатель бюджетного комитета Делиан Добрев уточнил, что запрет на экспорт нефтепродуктов является превентивной мерой, направленной на предотвращение злоупотреблений на рынке.
Причина заключается в том, чтобы предотвратить спекуляции ценами, поскольку есть заинтересованные стороны, которые пытаются прибегнуть к такой практике,
– добавил он.
В Болгарии "Лукойл" владеет "Лукойл Нефтехим Бургас" – крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на Балканах, через свою зарегистрированную в Швейцарии дочернюю компанию. "Лукойл" также владеет "Лукойл Болгария" – ведущей болгарской компанией по розничной торговле моторным топливом.
"Лукойл Болгария" имеет относительно большую долю рынка в этой стране и является лидером на рынке оптовой торговли автомобильным топливом, с долей, колеблющейся от 40-50% до 50-60%. Именно владение 89,97% акций через "Лукойл" непосредственно ставит эти ключевые болгарские энергетические активы под действие недавних санкций США.
Временные ограничения не касаются бензина, поскольку объемы, производимых в стране, превышают внутреннее потребление. Ограничение касается нефтепродуктов, на которые существует риск искусственного завышения цен.
Какая еще страна ввела ограничения из-за санкций против "Лукойла"?
Литва прекращает транзит нефтепродуктов российского "Лукойла" в Калининград, следуя санкциям США и Великобритании, сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
Нефть "Роснефти" через Литву не перевозилась ни в прошлом, ни в этом году, однако в этом году LTG перевезла в Калининград и обратно 194 тысячи тонн нефти "Лукойла".
Важно, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью". Продукцию "Лукойла" транзитом из России в Калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств,
– заявили в компании LTG.
Санкции США против России и их последствия
Введенные США санкции против "Лукойла" и "Роснефти" могут сократить экспорт нефти России в Индию и Китай на 70%, а она сама может терять около 100 миллиардов долларов в год из-за ограничений. Санкции ежемесячно будут забирать у россиян не менее 5 миллиардов долларов.
Совокупные потери "Лукойла" и "Роснефти" превысили 900 миллиардов рублей, а индекс Московской биржи упал до самого низкого уровня с декабря прошлого года.
После санкций США "Лукойл" вынужден продавать свои международные активы из-за невозможности рассчитываться в долларах за нефть. Покупатели, которые не находятся под санкциями, смогут получить активы "Лукойла" со значительными скидками, что ослабляет позиции России.