Из-за санкций против "Лукойла" Болгария останавливает экспорт нефтепродуктов в ЕС

Власти Болгарии приняли решение о приостановлении экспорта и поставок нефтепродуктов, главным образом дизельного топлива и авиационного топлива в страны ЕС. Это превентивная мера, учитывая новые санкции США.

Что известно об ограничениях в экспорте?

Решение приняли 135 голосами "за" против 4 голосов, сообщает 24 Канал со ссылкой на БТА.

Председатель бюджетного комитета Делиан Добрев уточнил, что запрет на экспорт нефтепродуктов является превентивной мерой, направленной на предотвращение злоупотреблений на рынке.

Причина заключается в том, чтобы предотвратить спекуляции ценами, поскольку есть заинтересованные стороны, которые пытаются прибегнуть к такой практике,

– добавил он.

В Болгарии "Лукойл" владеет "Лукойл Нефтехим Бургас" – крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на Балканах, через свою зарегистрированную в Швейцарии дочернюю компанию. "Лукойл" также владеет "Лукойл Болгария" – ведущей болгарской компанией по розничной торговле моторным топливом.

"Лукойл Болгария" имеет относительно большую долю рынка в этой стране и является лидером на рынке оптовой торговли автомобильным топливом, с долей, колеблющейся от 40-50% до 50-60%. Именно владение 89,97% акций через "Лукойл" непосредственно ставит эти ключевые болгарские энергетические активы под действие недавних санкций США.

Временные ограничения не касаются бензина, поскольку объемы, производимых в стране, превышают внутреннее потребление. Ограничение касается нефтепродуктов, на которые существует риск искусственного завышения цен.

Какая еще страна ввела ограничения из-за санкций против "Лукойла"?

Литва прекращает транзит нефтепродуктов российского "Лукойла" в Калининград, следуя санкциям США и Великобритании, сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Нефть "Роснефти" через Литву не перевозилась ни в прошлом, ни в этом году, однако в этом году LTG перевезла в Калининград и обратно 194 тысячи тонн нефти "Лукойла".

Важно, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью". Продукцию "Лукойла" транзитом из России в Калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств,

– заявили в компании LTG.

Санкции США против России и их последствия