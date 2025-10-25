Испытывают терпение Трампа: китайское судно помогает России обходить санкции

США ввели новые санкции против России, чтобы уменьшить ее доходы от торговли нефтью и газом. Однако китайские суда помогают Москве избегать американских ограничений.

Как Китай помогает России обходить санкции?

Спутниковые снимки, сделанные 18 и 23 октября, показали, что китайский танкер CCH Gas получил груз сжиженного природного газа (СПГ) с подсанкционного российского судна у берегов Малайзии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, танкер Perle, входящий в "теневой флот" России, передал на китайский корабль 170 тысяч кубических метров СПГ с борта на борт (ship-to-ship transfer).

Топливо судно перевозило с российского завода в Портовой, который находится под санкциями США с января 2025 года.

Сам Perle также был включен в санкционный список.

Судно CCH Gas, как сообщают источники, принадлежит китайской компании Pacific Gas, офисы которой расположены в Гонконге, Шанхае и Сингапуре. Она якобы взяла под контроль танкер ранее в этом году. Основная деятельность компании связана с транспортировкой сжиженного газа (LPG).

Однако в заявлении для Bloomberg Pacific Gas отрицала, что владеет или контролирует танкер CCH Gas.

Pacific Gas ведет бизнес в соответствии со всеми действующими законами и правилами и придерживается внутренних стандартов для обеспечения соответствия международным санкциям,

– заявили в компании.

Издание отмечает, что передача СПГ на танкер CCH Gas стала бы первым задокументированным случаем, когда судно под контролем Китая помогает транспортировать подсанкционный российский газ. И это испытание эффективности санкций Вашингтона.

Стоит знать! Китай начал импортировать подсанкционный российский СПГ в конце августа этого года, примерно во время визита российского диктатора Владимира Путина в Пекин. При этом Россия имеет долгосрочное соглашение о поставках газа Китаю по трубопроводам, которые не подпадают под санкции США.

Как США давят на Китай в отношении России?

Президент Дональд Трамп планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпинем, и одной из тем обсуждения будет станет завершение войны между Россией и Украиной, передает Белый дом.

При этом Трамп хочет надавить на Пекин, чтобы заставить его прекратить закупки российских энергоносителей, которые помогают финансировать военную машину Кремля.

Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы наложили очень большие санкции на Россию. Я думаю, что эти санкции... они очень жесткие. Они очень сильные. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог,

– подчеркнул американский президент.

Как на санкции США реагируют в мире?