Испытывают терпение Трампа: китайское судно помогает России обходить санкции
- Китайские суда помогают России избегать санкций США в отношении энергетики, передавая сжиженный природный газ на китайские танкеры.
- Pacific Gas отрицает контроль над танкером CCH Gas, который предположительно участвует в транспортировке подсанкционного российского LNG.
США ввели новые санкции против России, чтобы уменьшить ее доходы от торговли нефтью и газом. Однако китайские суда помогают Москве избегать американских ограничений.
Как Китай помогает России обходить санкции?
Спутниковые снимки, сделанные 18 и 23 октября, показали, что китайский танкер CCH Gas получил груз сжиженного природного газа (СПГ) с подсанкционного российского судна у берегов Малайзии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, танкер Perle, входящий в "теневой флот" России, передал на китайский корабль 170 тысяч кубических метров СПГ с борта на борт (ship-to-ship transfer).
- Топливо судно перевозило с российского завода в Портовой, который находится под санкциями США с января 2025 года.
- Сам Perle также был включен в санкционный список.
Судно CCH Gas, как сообщают источники, принадлежит китайской компании Pacific Gas, офисы которой расположены в Гонконге, Шанхае и Сингапуре. Она якобы взяла под контроль танкер ранее в этом году. Основная деятельность компании связана с транспортировкой сжиженного газа (LPG).
Однако в заявлении для Bloomberg Pacific Gas отрицала, что владеет или контролирует танкер CCH Gas.
Pacific Gas ведет бизнес в соответствии со всеми действующими законами и правилами и придерживается внутренних стандартов для обеспечения соответствия международным санкциям,
– заявили в компании.
Издание отмечает, что передача СПГ на танкер CCH Gas стала бы первым задокументированным случаем, когда судно под контролем Китая помогает транспортировать подсанкционный российский газ. И это испытание эффективности санкций Вашингтона.
Стоит знать! Китай начал импортировать подсанкционный российский СПГ в конце августа этого года, примерно во время визита российского диктатора Владимира Путина в Пекин. При этом Россия имеет долгосрочное соглашение о поставках газа Китаю по трубопроводам, которые не подпадают под санкции США.
Как США давят на Китай в отношении России?
Президент Дональд Трамп планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпинем, и одной из тем обсуждения будет станет завершение войны между Россией и Украиной, передает Белый дом.
При этом Трамп хочет надавить на Пекин, чтобы заставить его прекратить закупки российских энергоносителей, которые помогают финансировать военную машину Кремля.
Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы наложили очень большие санкции на Россию. Я думаю, что эти санкции... они очень жесткие. Они очень сильные. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог,
– подчеркнул американский президент.
Как на санкции США реагируют в мире?
Недавно Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, который коснулся, в частности, энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл".
Как следствие, государственные нефтяные корпорации Китая временно приостановили закупку российской нефти, чтобы избежать рисков, связанных с новыми американскими ограничениями. Аналитики предполагают, что это решение является временной мерой, ведь китайские трейдеры пока оценивают возможные последствия санкций.
В то же время Индия также может сократить импорт российской нефти. Один из руководителей крупной индийской энергетической компании отметил, что новые санкционные шаги администрации Дональда Трампа фактически блокируют дальнейшие поставки из России, усложняя финансовые и логистические операции между компаниями.