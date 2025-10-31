Новая Зеландия бьет по "теневому флоту" Путина: под санкциями не только Москва

Новая Зеландия расширила санкции против России. Новые ограничения коснутся "теневого флота" Москвы, а также связанных с ним компаний.

Какие санкции ввели против России?

Об этом сообщило Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии, передает 24 Канал.

В новый санкционный список вошли 2 человека и 7 организаций, которые оказывали поддержку войне России против Украины:

граждане России, которые вовлечены в переработку и транспортировку российской нефти;

лица и компаний из Беларуси, Ирана и Северной Кореи, участвующих в проведении финансовых операций, связанных с торговлей подсанкционной нефтью.

Эти участники являются частью более широкой сети, обеспечивающей торговлю российской нефтью, подрывая глобальные усилия по сокращению финансирования незаконной войны России. Новая Зеландия действует решительно, чтобы поддержать международные попытки заставить Москву сесть за стол переговоров,

– заявил глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Основной удар направлен против "теневого флота" – страна ввела санкции против еще 65 судов.

С чем связывают новые санкции?

Объявление о новых санкциях против России появилось на фоне скандала, который разгорелся после публикации расследования Reuters. Издание обнаружило, что небольшая страховая компания из Новой Зеландии Maritime Mutual помогала осуществлять торговлю российской нефтью.

Компания предоставляла страхование судам, которые обходили западные санкции, чтобы иметь возможность заходить в международные порты.

По данным расследования, Maritime Mutual застраховала почти шестую часть всех танкеров "теневого флота" Москвы.

Власти Новой Зеландии уже начали расследование против компании за нарушение санкций и законов о борьбе с отмыванием денег. В ее офисах были проведены обыски и изъяты документы, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью по обходу санкций.

Какие еще санкции ввела Новая Зеландия?