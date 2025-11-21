"Санкции сильно бьют по России, и их будет еще больше": ЕС ударит по "теневому флоту" Кремля

Евросоюз усилит борьбу с "теневым флотом" России, который помогает той обходить санкции и зарабатывать деньги на войну в Украине. Предыдущие ограничения уже и так заставили Москву значительно сократить экспорт нефти.

Какой эффект санкций?

Об этом рассказала главный дипломат ЕС Кая Каллас после заседания Совета министров иностранных дел стран блока, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите также Китай строит собственный теневой флот: чем это грозит России

По ее словам, сейчас у Европы есть четкий план действий, который состоит из двух пунктов:

усилить поддержку Украины;

ослабить Россию.

Последний пункт предусматривает усиление санкционного давления, поскольку данные Европейского разведывательного центра показывают, что ограничения действительно работают.

Экспорт российской сырой нефти является самым низким за последние месяцы. Российские налоговые поступления от продажи нефти являются самыми низкими с начала войны. Санкции сильно бьют по России, и их будет еще больше,

– подчеркнула Каллас.

Дипломат отметила, что только в первую неделю санкций против "теневого флота" эффект был существенный. По ее словам, доходы от нефти, которую Россия экспортирует через Черное и Балтийское моря, сократились на 30%.

Но очевидно, что нам нужно делать больше. А именно – вводить эти санкции отдельно, на более гибкой основе, не дожидаясь следующего пакета,

– отметила Каллас.

Она добавила, что Евросоюз уже ввел санкции против 550 танкеров "теневого флота" Кремля и сейчас работает с государствами, под чьими флагами продолжают ходить такие суда.

Стоит знать! Наибольший эффект в борьбе с "теневыми" танкерами Кремля, по словам Каллас, наблюдается в сотрудничестве с США и Великобританией.

Какие новые санкции планирует ЕС?

Сейчас Евросоюз рассматривает введение дополнительных ограничений против тех, кто помогает "теневому флоту" Москвы перевозить нефть, пишет Bloomberg.

По данным издания, перед встречей министров иностранных дел Польша предложила новые правила и координацию мер против теневых танкеров. В частности, речь идет о таких сложных вопросах, как возможность для представителей власти заходить на борт таких судов.

Вместе с тем ЕС ведет дипломатическую работу со странами, под чьими флагами ходят подсанкционные суда. По словам дипломатов, Брюссель "достиг значительного успеха" и убедил многих отменить регистрацию таких танкеров.

На встрече министров также глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен предложил создать более эффективный "черный список" танкеров "теневого флота", который бы обновлялся автоматически, не дожидаясь объявления нового пакета санкций.

Это может быть правильным шагом,

– убежден Расмуссен.

Важно! Ожидается, что новые ограничительные меры против "теневого флота" могут войти в 20-й пакет санкций ЕС.

Что известно о санкциях против "теневого флота"?