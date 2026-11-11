ЕС согласовал новые санкции против России: в списке 145 человек и компаний

Евросоюз усиливает санкционное давление на Россию сразу по нескольким направлениям. На этот раз ограничения затронут структуры, которые помогали стране обходить предыдущие запреты и финансировать гибридную войну.

Кого ЕС хочет включить в санкционные списки

11 ноября послы стран Европейского Союза одобрили введение санкций против 145 юридических и физических лиц из России, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Большая часть ограничений касается основного санкционного списка, который Евросоюз ввел в ответ на нарушение территориальной целостности Украины.

В этот список планируется внести 113 физических и юридических лиц. Среди них:

50 российских банков;

компании и структуры, помогающие работать "теневому флоту" России;

энергетические предприятия;

а также представители российского бизнеса.

В настоящее время основной санкционный список ЕС насчитывает около 4 500 позиций.

Почему Европа взялась за гибридные угрозы

Отдельным направлением нового решения стало противодействие гибридной деятельности Москвы. Послы поддержали санкции против еще 31 физического лица и компании, которые занимались манипулированием информацией и вмешательством во внутренние дела других государств.

Новые санкционные позиции стали прямым ответом на попытку атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии,

– передает издание слова одного из дипломатов.

Еще одну позицию добавили специально в рамках механизма наказания за кибератаки.

Ожидается, что уже в ближайший понедельник министры иностранных дел ЕС поставят свои подписи под этим документом.

После принятия решения его должны опубликовать в официальном журнале Европейского Союза. Тогда новые ограничения вступят в силу.

Напомним, в июле Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись более 100 банков и криптовалютных операторов, более 40 судов теневого флота, а также предприятий российского военно-промышленного комплекса.