"Может стать решающим фактором": Макрон о новом давлении на экономику России

Санкции Евросоюза против России, в частности против нефтяного и газового секторов, наносят серьезный удар по Москве. Уже в ближайшие недели давление на ее финансовые возможности значительно усилится.

Как санкции давят на Россию?

Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

По его словам, последний пакет санкций ЕС создал мощное давление на Россию с начала полномасштабной войны против Украины и именно он может стать "решающим шагом".

Эммануэль Макрон Президент Франции Я действительно верю, что уже в ближайшие недели давление на российскую экономику и способность России финансировать военные усилия кардинально изменятся.

Французский президент отметил, что не стоит также недооценивать борьбу Европы с "теневым флотом" России. Ведь именно он позволяет Кремлю финансировать около 40% ее военных усилий.

Макрон отметил, что именно сегодня в конце концов удалось достичь целостного подхода западных партнеров Украины относительно российского газа и нефти.

Во-первых, из-за решения США по санкциям, и во-вторых - из-за нашего увеличенного давления на теневой флот,

– добавил президент Франции.

Когда ЕС планирует новые санкции?

Евросоюз ввел уже 19 пакетов санкционных ограничений против России. Сейчас в Брюсселе ведется "неформальное обсуждение" по 20-му пакету, но это лишь начальный этап. Сейчас предложения еще не выносились на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, пишет Politico.

По данным одного из источников, Еврокомиссия может начать обсуждение новых санкций против Москвы после новогодних праздников, а именно в январе.

В то же время Швеция призывает страны блока усилить экономическое давление на Россию.

Поскольку Россия не изменила свою позицию, ее не изменили ни Швеция, ни ЕС. Наша позиция остается такой: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут меняться силой,

– подчеркнула глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард.

Стоит знать! Швеция считает, что ЕС должен, с одной стороны, ослаблять Россию, а с другой – усиливать позиции Украины, ведь российская агрессия продолжается.

Какие санкции уже ввели против России?