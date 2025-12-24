Украина, США, Европа и Россия разработали политический документ об окончании войны. Он пока не согласован всеми сторонами и пока не предусматривает снятие санкций с Москвы после достижения мирного соглашения.

Снимут ли санкции с России после мирного соглашения?

Об этом рассказал во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже – насколько сильными могут быть европейцы.

Глава государства подчеркнул, что отсутствие в соглашении пункта о снятии санкций с России важно для Украины. Но пока нет гарантий, что этот вопрос не обсуждается между другими участниками.

Я не считаю, что при подписании этого соглашения важно, чтобы было написано, что с "русских" снимают санкции. Я считаю, что нам это не нужно вовсе. Почему? Потому что мы не понимаем, что будет дальше. Мы же привязываемся к каким-то их шагам, и это разные санкции,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что сейчас существует много санкций против России:

американские ограничения;

пакеты санкций от ЕС;

ограничительные меры других государств мира.

Поэтому сейчас сложно говорить о том, что решат отдельные страны.

Это многосторонняя история о санкциях, и будет довольно странно, если кто-то будет обещать что-то за других. Тем более мы пока не понимаем, насколько серьезно россияне относятся к тому или иному документу, в целом к окончанию войны,

– отметил Зеленский.

Стоит знать! Президент подчеркнул, что пока Россия не показывает своего стремления к миру, ведь удары по Украине продолжаются ежедневно. К тому же уже есть опыт многих лет, когда Москва не придерживалась своих обязательств.

Какие санкции действуют против России?

На сегодня Евросоюз ввел против России уже 19 пакетов санкций. На этой неделе Европейский совет продлил ограничения против Москвы еще на шесть месяцев – до 31 июля 2026 года.