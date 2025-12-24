Сейчас они охватывают различные секторы российской экономики:

  • финансы;
  • торговлю;
  • энергетику;
  • технологии и товары двойного назначения;
  • промышленность;
  • транспорт;
  • и даже касаются предметов роскоши.

Также ограничения включают запрет на импорт морской нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны ЕС, направлены против определенных российских банков и пропагандистских медиа, поддерживаемых Кремлем.

Обратите внимание! Дополнительно действуют санкции США против России и других стран, в частности, Великобритании, Канады, Австралии и тому подобное.

Какие санкции против Москвы планируются?

  • На этой неделе Зеленский анонсировал новые санкции против пособников кремлевского режима. Под прицелом окажутся не только российские деятели, но и граждане Китая, которые способствуют работе военно-промышленного комплекса агрессора. Особое внимание уделят "агентам влияния" в культурной сфере, тиражирующих пропаганду, а также спортсменам, которые используют спорт для открытой глорификации войны.

  • На международном уровне Киев активно координирует усилия с европейскими партнерами для подготовки 20-го санкционного пакета ЕС. По словам главы государства, главной задачей новых ограничений станет максимальное ослабление энергетического сектора России.

  • Также свой новый санкционный удар по Москве сейчас разрабатывает Канада.