Давление растет: Новая Зеландия нанесла болезненный удар по кошельку Путина
- Новая Зеландия расширила санкции против России, включив 23 граждан, 13 предприятий и 100 судов "теневого флота" Москвы.
- Страна снизила ценовой "потолок" на российскую нефть до 44,10 доллара США, координируя санкции с Евросоюзом.
Новая Зеландия усиливает давление на Россию за вторжение в Украину. Правительство страны в пятницу, 20 февраля, расширило санкции против страны-агрессора, в частности, в отношении российской нефти.
Какие санкции ввела Новая Зеландия?
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Новой Зеландии.
В "черный список" добавили десятки граждан России и нефтяных танкеров.
Санкции ввели:
- против 23 граждан и 13 предприятий из России и Ирана;
- еще против 100 судов "теневого флота" Москвы.
В частности, в санкционный список страны попали:
- руководители российской криптовалютной биржи Garantex;
- несколько россиян, которые работают в разведке России;
- трое граждан Ирана, которые входят в состав правления ключевой компании по производству дронов Qods Avi.
Также Новая Зеландия снизила ценовой "потолок" на нефть российского происхождения, которая транспортируется морем, с 47,60 до 44,10 доллара США.
Важно! Таким образом, Новая Зеландия скоординировала свои нефтяные санкции с Евросоюзом. Ранее в этом году ЕС пересмотрел ценовой "потолок" на российскую нефть. С 1 февраля 2026 года предельная цена на сырье составляет 44,1 доллара за баррель, отмечается в указе Еврокомиссии.
Кто еще давит на Россию санкциями?
Также президент США Дональд Трамп продлил введенные ранее санкции против России из-за войны в Украине.
Речь идет об ограничениях, которые Соединенные Штаты ввели в несколько этапов:
- в сентябре 2018 года из-за оккупации Крыма;
- и в феврале 2022 года после "признания" Москвой так называемых ДНР и ЛНР.
Российская агрессия продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США,
– говорится в указе Белого дома
Поэтому США продлили действие антироссийских санкций.
Заметьте! Предыдущие санкции истекали 6 марта 2026 года. Новый указ продлил их действие еще на один год.
Какие санкции ввела Новая Зеландия ранее?
В октябре 2025 года Новая Зеландия расширила санкции против "теневого флота" Москвы, а также компаний, которые обеспечивают его работу и обслуживание. В обновленный санкционный список внесли 2 человек и 7 организаций.
С марта 2022 года правительство Новой Зеландии уже более 35 раз вводило ограничения против российских компаний, физических лиц и их союзников. Для этого парламент страны принял специальный закон, который позволил упростить и ускорить процедуру введения санкций.
В общем различные виды торговых, финансовых и других ограничений Новая Зеландия применила уже более чем к 1,8 тысячи лиц и структур России и ее союзников.