Давление растет: Новая Зеландия нанесла болезненный удар по кошельку Путина

Новая Зеландия усиливает давление на Россию за вторжение в Украину. Правительство страны в пятницу, 20 февраля, расширило санкции против страны-агрессора, в частности, в отношении российской нефти.

Какие санкции ввела Новая Зеландия?

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Новой Зеландии.

Смотрите также Круг союзников растет: страны вне НАТО впервые дадут деньги на оружие США для Украины

В "черный список" добавили десятки граждан России и нефтяных танкеров.

Санкции ввели:

против 23 граждан и 13 предприятий из России и Ирана;

еще против 100 судов "теневого флота" Москвы.

В частности, в санкционный список страны попали:

руководители российской криптовалютной биржи Garantex;

несколько россиян, которые работают в разведке России;

трое граждан Ирана, которые входят в состав правления ключевой компании по производству дронов Qods Avi.

Также Новая Зеландия снизила ценовой "потолок" на нефть российского происхождения, которая транспортируется морем, с 47,60 до 44,10 доллара США.

Важно! Таким образом, Новая Зеландия скоординировала свои нефтяные санкции с Евросоюзом. Ранее в этом году ЕС пересмотрел ценовой "потолок" на российскую нефть. С 1 февраля 2026 года предельная цена на сырье составляет 44,1 доллара за баррель, отмечается в указе Еврокомиссии.

Кто еще давит на Россию санкциями?

Также президент США Дональд Трамп продлил введенные ранее санкции против России из-за войны в Украине.

Речь идет об ограничениях, которые Соединенные Штаты ввели в несколько этапов:

в сентябре 2018 года из-за оккупации Крыма;

и в феврале 2022 года после "признания" Москвой так называемых ДНР и ЛНР.

Российская агрессия продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США,

– говорится в указе Белого дома

Поэтому США продлили действие антироссийских санкций.

Заметьте! Предыдущие санкции истекали 6 марта 2026 года. Новый указ продлил их действие еще на один год.

Какие санкции ввела Новая Зеландия ранее?