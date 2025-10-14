Россия теряет свой статус передового экспортера даже у благосклонных стран, таких как Китай и Индия. Из-за этого оборот торговли снижается, а экспортные цены падают.

Какие проблемы торговли наблюдаются в России?

Проблемы с торговлей в России наблюдают сразу с несколькими странами, что является последствиями санкций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

В частности, стали фиксировать такие изменения:

В 2025 году оборот торговли между Китаем и Россией показал заметное снижение , сократившись на 9,4 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года;

, сократившись на 9,4 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; Наблюдается снижение цен на коксующийся уголь марки К российского производства на ключевых направлениях экспорта. Причиной этого является уменьшение спроса со стороны Индии и активизация австралийских угольных компаний, по состоянию на начало октября цена тонны угля марки К в порту "Восточный" составила 153,3 доллара, что на 1,2% меньше, чем неделей ранее.

на ключевых направлениях экспорта. Причиной этого является уменьшение спроса со стороны Индии и активизация австралийских угольных компаний, по состоянию на начало октября цена тонны угля марки К в порту "Восточный" составила 153,3 доллара, что на 1,2% меньше, чем неделей ранее. Импорт товаров Латвией из России и Беларуси в этом году сократился в 2,9 раза, или на 269,8 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Экспорт Латвии в страны составил 731,945 миллионов евро, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как изменилась торговля России с США и ЕС?

ЕС и США продолжают импортировать энергоносители из России, однако уровень упал, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки российской сырой нефти снизило ее долю до 2,01% в 2025 году против 28,74% в 2021-м. А доля России в импорте природного газа Евросоюза снизилась до 12% во втором квартале 2025 года с 48% в первом квартале 2021-го.

Импорт США из России сократился до 2,50 миллиардов долларов в первой половине 2025 года с 14,14 миллиардов долларов четыре года назад.

Что происходит с экономикой России?

Экономика России сталкивается с серьезными проблемами. В частности инфляция превышает 20%, денежные ресурсы сокращаются, а экономический рост замедляется.

Всемирный банк прогнозирует, что рост ВВП России до 2028 года не будет превышать 1 % в год, что указывает на рецессию из-за высокой инфляции. Поэтому в России произойдет затяжное "охлаждение" экономики.



