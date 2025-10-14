Росія втрачає свій статус передового експортера навіть у прихильних країн, таких як Китай та Індія. Через це оборот торгівлі знижується, а експортні ціни падають.

Які проблеми торгівлі спостерігають в Росії?

Проблеми з торгівлею в Росії спостерігають одразу з декількома країнами, що є наслідками санкцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Дивіться також Фінляндія знову планує ввести мита на всі товари з Росії: як це працюватиме

Зокрема, стали фіксувати такі зміни:

У 2025 році оборот торгівлі між Китаєм і Росією показав помітне зниження , скоротившись на 9,4 % порівняно з аналогічним періодом попереднього року;

, скоротившись на 9,4 % порівняно з аналогічним періодом попереднього року; Спостерігається зниження цін на коксівне вугілля марки К російського виробництва на ключових напрямках експорту. Причиною цього є зменшення попиту з боку Індії та активізація австралійських вугільних компаній, станом на початок жовтня ціна тонни вугілля марки К у порту "Східний" становила 153,3 долара, що на 1,2% менше, ніж тижнем раніше.

на ключових напрямках експорту. Причиною цього є зменшення попиту з боку Індії та активізація австралійських вугільних компаній, станом на початок жовтня ціна тонни вугілля марки К у порту "Східний" становила 153,3 долара, що на 1,2% менше, ніж тижнем раніше. Імпорт товарів Латвією з Росії та Білорусі цьогоріч скоротився у 2,9 рази, або на 269,8 мільйонів євро порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Експорт Латвії до країн становив 731,945 мільйонів євро, що на 9,6% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Як змінилася торгівля Росії з США та ЄС?

ЄС та США продовжують імпортувати енергоносії з Росії, проте рівень впав, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ембарго Євросоюзу на морські поставки російської сирої нафти знизило її частку до 2,01% у 2025 році проти 28,74% у 2021-му. А частка Росії в імпорті природного газу Євросоюзу знизилася до 12% у другому кварталі 2025 року з 48% у першому кварталі 2021-го.

Імпорт США з Росії скоротився до 2,50 мільярдів доларів у першій половині 2025 року з 14,14 мільярда доларів чотири роки тому.

Що відбувається з економікою Росії?

Економіка Росії стикається з серйозними проблемами. Зокрема інфляція перевищує 20%, грошові ресурси скорочуються, а економічне зростання уповільнюється.

Світовий банк прогнозує, що зростання ВВП Росії до 2028 року не перевищуватиме 1 % на рік, що вказує на рецесію через високу інфляцію. Тому в Росії відбудеться затяжне "охолодження" економіки.



