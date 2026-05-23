Под ударом более 120 военных и почти 30 судов: Зеленский ввел новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России. Они затронут российских оккупантов, которые ответственны за ракетный террор нашей страны, а также ударят по "теневому флоту" государства-агрессора.

Санкции против российских военных

Президент Владимир Зеленский подписал указы о применении новых санкций против оккупантов, сообщает ОП.

Первый пакет направлен против российских оккупантов, которые причастны к ракетным атакам на Украину, в частности к ударам на мирное население и критическую инфраструктуру.

В "черном" списке оказались 127 российских военных. Среди них – командиры подразделений дальней авиации воздушно-космических сил России. Именно они выпустили более 4 тысячи крылатых ракет по Украине типа X-101, X-55 и т.д. и баллистических "Кинжалов".

Они наносили удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей,

– отмечает Офис президента.

Ограничения коснулись и тех оккупантов, которые нанесли удары с использованием ФАБов по Мариуполю в марте 2022 года.

Также под ударом новых санкций командиры ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск оккупантов. Они нанесли более 1 100 атак, используя различные крылатые ракеты типа "Искандер".

Жертвами этих ударов стали десятки украинцев:

в селе Гроза на Харьковщине 5 октября 2023 года в результате обстрела кафе-магазина погибло 59 человек;

в Сумах атака на центр города унесла жизни еще 35 человек, в частности двух подростков;

в Чернигове в результате удара тремя ракетами 17 апреля 2024 года погибли 18 человек, еще 78 получили ранения.

Санкции против "теневого флота"

Второй указ президента включает санкции против "теневого флота" России. В список ограничений попали 29 гражданских торговых судов, которые Москва использует, чтобы перевозить грузы для своих военных нужд.

Кремль постоянно привлекает эти корабли для транспортировки крупных партий вооружения, боеприпасов, военных и техники.

Сейчас большинство этих судов "теневого флота" уже находятся под санкциями союзников Украины:

Европейского Союза;

США;

и Великобритании.

Санкции – это инструмент системного ограничения российской способности вести войну. Это о повышении цены агрессии для России, усложнение ее военных операций и формирование неотвратимой ответственности за удары по гражданским людям и инфраструктуре,

– подчеркнул советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Заметьте! Теперь Украина будет работать с партнерами, чтобы синхронизировать санкции против тех судов, которые еще не попали под ограничения.

Напомним, недавно Зеленский ввел новые санкции против граждан России новые санкции против граждан России и компаний, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс. Под ограничения попали 32 российские компании и 34 физических лица. Большинство из них – руководители или учредители предприятий, работающих на оборонную промышленность России.

Санкции также затронули производителей оборудования для радиотехнической разведки и другой специализированной техники. В список включили предприятия, участвующих в изготовлении ракетных систем С-300, С-400, а также ракет "Искандер".

В то же время в ЕС сейчас готовят 21-й пакет санкций против России. Его ключевым направлением станет "теневой флот", который используется для обхода нефтяных ограничений. Также санкции могут распространиться на российские банки, финансовые учреждения и предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом.