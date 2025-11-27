Слабое место России: в США назвали санкции, способные остановить военную машину Путина
- Аналитики из Dekleptocracy считают, что блокирование поставок химических веществ для масел и шин может серьезно ослабить военную машину России.
- Санкции против российских нефтяных компаний уже введены, но эксперты считают, что есть перспективы для новых санкций из-за уязвимости химического сектора России.
Евросоюз ввел против России уже 19 пакетов ограничений с начала полномасштабной войны в Украине, мощные санкции ввели США, Великобритания и другие страны. Однако Запад игнорирует малозаметные санкции, которые могли бы серьезно ослабить военную машину Кремля.
Какие санкции способны остановить Путина?
К такому выводу пришли аналитики американской группы Dekleptocracy, которая исследует экономику войны Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
По мнению исследователей, химические вещества, которые необходимы для производства масел и шин военного назначения, является слабым местом России. И именно его должны использовать США, Великобритания и ЕС, чтобы нажать на Москву.
Речь идет об очень специфических позициях, которые сложно заменить и которые являются критически важными для работы танков и другой техники,
– говорит глава группы Кристофер Гаррисон.
Недостаток этих смазочных материалов может парализовать российскую армию, отмечается в отчете.
- При этом лишь несколько компаний в мире занимаются производством химических добавок для моторных масел, и почти все они прекратили сотрудничество с Россией.
- Теперь китайская компания Xinxiang Richful в основном обеспечивает спрос России в этих веществах.
Dekleptocracy предлагает заблокировать деятельность Richful и нескольких мелких поставщиков, что потенциально приведет к дефициту масел в России.
То же самое касается шин. Хотя Россия имеет мощную нефтяную промышленность, и ей не хватает собственных производителей химии.
Американские исследователи выяснили, что Россия практически не имеет мощностей для производства веществ, необходимых для изготовления шин военного класса, в частности вулканизационных ускорителей.
Стоит знать! По словам аналитиков, Россия запустила программу импортозамещения сотен химических веществ, необходимых для изготовления как гражданской, так и военной продукции, а это лишь подчеркивает слабость отрасли, на которую можно направить санкционное давление.
Какие санкции против России уже действуют?
Евросоюз принял последний 19 пакет санкций 23 октября этого года. В нем запретили:
- импортировать сжиженный природный газ на рынки ЕС с января 2027 года;
- проводить транзакции для "Роснефти" и "Газпромнефти";
- использовать 118 судов "теневого флота;
Также ввели дополнительный контроль за трейдерами. Впервые применили санкции против криптоплатформ и транзакций в криптовалюте, которые Россия использует для обхода ограничений.
Кроме того, ЕС внес в "черные списки" 45 компаний, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс.
Вместе с тем в конце октября Министерство финансов США объявило о новых санкциях против российской нефти, пытаясь ослабить военную машину Кремля. Ограничения коснулись "Роснефти" и "Лукойла", а также более 30 подразделений этих компаний.
Стоит добавить! Еще раньше США "Лукойл" и "Роснефть" добавила в свои санкционные списки Великобритания.
Есть ли перспектива расширения санкций?
Госсекретаря США Марко Рубио считает, что Вашингтон фактически подошел к черте в применении новых санкций против России. Он отметил, что главный фокус теперь смещается на выполнение уже принятых мер.
Отдельно он обратил внимание на так называемый "теневой флот", который Москва задействует для обхода нефтяных санкций. Рубио подчеркнул, что борьба с этими схемами – это не новый пакет санкций, а способ повысить действенность действующих мер и перекрыть России возможность уклонения от них.