Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии расширил санкционные списки, касающиеся России. Страна ввела ряд поправок, принятых ЕС в рамках 18-го пакета санкций.

Какие ограничения против России ввела Швейцария?

Эти меры вступают в силу 12 августа, передает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства.

В ответ на продолжающуюся войну России против Украины ЕС 18 июля принял дополнительные меры против России в рамках 18-го пакета санкций,

– говорится на сайте.

Действуя в пределах своих полномочий, EAER включил в санкционный список ряд новых лиц и организаций от имени Швейцарии. Еще 14 физических лиц и 41 организацию теперь подвергнуты замораживанию активов и запрету на предоставление экономических ресурсов.

Этим лицам также запрещен въезд и транзит через территорию Швейцарии. Об этом заявили в правительстве страны.

К новым подсанкционным лицам и организациям относятся:

российские и международные компании, которые управляют судами "теневого флота";

занимающиеся торговлей российской сырой нефтью,;

поставщики для российского военно-промышленного комплекса, включая те, базирующиеся в третьих странах.

Кроме того, еще 105 судов из третьих стран теперь подпадают под полный запрет на покупку, продажу и оказание услуг. Это преимущественно танкеры, входящих в состав "теневого флота" России, который обходит ценовое ограничение на российскую сырую нефть и нефтепродукты, или транспортирует военные товары для России.

EAER также снизил ценовой потолок на российскую сырую нефть до 47,6 доллара США за баррель, согласовав ее с мерами ЕС и текущими ценами на мировом рынке.

Что известно о торговой сфере? В торговой сфере 26 новых организаций, в частности некоторые из третьих стран, попали под строгий контроль экспорта, в частности за попытки обхода ограничений на экспорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

За исключением измененного ценового потолка на российскую сырую нефть, которая вступает в силу 3 сентября, эти меры начинают действовать в 23:00 12 августа.

Важно! 18-й пакет санкций ЕС предусматривает ряд дополнительных мер, особенно в сфере торговли товарами, финансов и энергетики. Сейчас эти меры находятся на рассмотрении, чтобы Федеральный совет мог решить, стоит ли Швейцарии присоединиться к новым санкциям.

Против каких еще стран Швейцария ввела санкции?

Швейцария также приняла дополнительные ограничения, введенные ЕС 15 июля в отношении Молдовы и 18 июля в отношении Беларуси.

В рамках мер, касающихся Молдовы, семь физических лиц и три организации теперь подпадают под замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Этим лицам также запрещен въезд и транзит через Швейцарию.

Под санкции попали те, кто причастен к управляемым Россией попыткам повлиять на референдум в Молдове относительно членства в ЕС и президентские выборы 2024 года,

– сообщили в правительстве.

Обратите внимание! По Беларуси, под санкции попали восемь белорусских компаний оборонной промышленности – их активы заморожены, а предоставление экономических ресурсов им запрещено.