Из-за санкций китайский банк прекратил принимать платежи из России
- Heihe Rural Commercial Bank прекратил принимать платежи из России из-за санкций ЕС, введенных из-за предоставления банком услуг, связанных с криптоактивами.
- После введения санкций 9 августа, другие китайские банки отказываются сотрудничать с Heihe, оставляя банк без возможности принимать платежи из России.
Банк Heihe Rural Commercial Bank прекратил расчеты с Россией после попадания под санкции Евросоюза. Это один из ключевых для малого и среднего бизнеса банк Китая.
Почему китайский банк прекратил расчеты с Россией?
Платежи в Heihe проходили в течение месяца после введения ограничений, однако в конце августа банк перестал принимать деньги, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.
Heihe Rural Commercial Bank был среди последних китайских банков, готовых открывать корреспондентские счета для российских кредитных учреждений, которые не попали под санкции.
Другие китайские банки отказываются принимать деньги из Heihe после его попадания в санкционный список ЕС. В банке пока не знают, что с этим делать, и поэтому не принимают платежи из России,
– пишут в издании.
Почему ввели санкции против Heihe Rural Commercial Bank?
Совет ЕС ввел санкции против банка 19 июля за предоставление услуг, связанных с криптоактивами, которые поддерживают санкции против России. Решение вступило в силу 9 августа. С этого момента представителям и компаниям ЕС запрещено участвовать в любых операциях с китайским банком.
Также известно, что на данный момент система расчетов с Китаем фрагментирована: значительной частью занимаются платежные агенты, а крупный бизнес полагается на централизованную систему взаимозачетов.
Что известно о санкциях ЕС против России?
- Еврокомиссия планирует внедрение новых санкций против России. Ограничения должны стать еще жестче. В частности, ЕС рассматривает возможность утверждения вторичных санкций, которые будут касаться стран, что до сих пор сотрудничают с Москвой.
- Однако новые санкции против России не предусматривают серьезных энергетических ограничений, которые требуют консенсуса внутри ЕС. Европейские дипломаты признают, что ограничения вряд ли серьезно ударят по нефтяной отрасли россиян. Для этого нужны вторичные санкции, которые могут ввести США.
- Однако в некоторых случаях санкции работают: российские олигархи Фридман и Авен не могут получить дивиденды от холдинга LetterOne из-за санкций ЕС против России.