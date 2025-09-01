Банк Heihe Rural Commercial Bank прекратил расчеты с Россией после попадания под санкции Евросоюза. Это один из ключевых для малого и среднего бизнеса банк Китая.

Почему китайский банк прекратил расчеты с Россией?

Платежи в Heihe проходили в течение месяца после введения ограничений, однако в конце августа банк перестал принимать деньги, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

Heihe Rural Commercial Bank был среди последних китайских банков, готовых открывать корреспондентские счета для российских кредитных учреждений, которые не попали под санкции.

Другие китайские банки отказываются принимать деньги из Heihe после его попадания в санкционный список ЕС. В банке пока не знают, что с этим делать, и поэтому не принимают платежи из России,

– пишут в издании.

Почему ввели санкции против Heihe Rural Commercial Bank? Совет ЕС ввел санкции против банка 19 июля за предоставление услуг, связанных с криптоактивами, которые поддерживают санкции против России. Решение вступило в силу 9 августа. С этого момента представителям и компаниям ЕС запрещено участвовать в любых операциях с китайским банком.

Также известно, что на данный момент система расчетов с Китаем фрагментирована: значительной частью занимаются платежные агенты, а крупный бизнес полагается на централизованную систему взаимозачетов.

Что известно о санкциях ЕС против России?