"Вместо наказания, мы ее обогащаем": в ЕС призвали ввести санкции против российского зерна

Евродепутаты призвали Еврокомиссию ввести санкции против российских агротоваров, которые все еще поступают на внутренний рынок ЕС. В то же время Еврокомиссия начала анализ влияния этих потоков на европейских фермеров. Детали передает корреспондентка 24 Канала с пленарной сессии в Страсбурге.

Евродепутаты выступили против импорта из России и Беларуси

Большинство евродепутатов, принявших участие в дебатах, выступили за введение санкций против российских и белорусских продовольственных продуктов. Европарламентарии говорят, что любая торговля с Россией должна быть остановлена и не важно, что именно продает Россия.

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По словам евродепутата от Renew Europe Пятраса Ауштрявичуса, Россия и Беларусь продали 1,5 миллиона тонн зерна на внутренний рынок ЕС в прошлом году.

Вырученные средства служат военным целям агрессоров, конце концов, против украинцев и всех нас. (...) Мы позволяем агрессорам продолжать ухудшать положение наших фермеров, создавая недобросовестную ценовую конкуренцию. Мы должны как можно быстрее остановить импорт зерна и других российских и белорусских товаров и пищевых продуктов на рынок ЕС,

– сказал евродепутат.

Польский депутат от ЕНП Анджей Галицкий с трибуны Европарламента призвал еврокомиссара по вопросам агрокультуры Януша Войцеховского уйти в отставку. По его мнению, он также ответственен за кризис, которая произошла в агросекторе ЕС. Галицкий раскритиковал отсутствие санкций против России, в то время, когда европейские фермеры не могут продать свой товар.

То, что мы наблюдаем сейчас, это рост импорта пищевых продуктов и товаров из России и Беларуси, а также демпинг цен,

– сказал он.

Евродепутат привел статистические данные. В частности, Испания, Италия и Германия увеличили импорт российского зерна на 40%, в то время, как в Нидерландах зафиксировали прирост на 70%. Анджей Галицкий призвал Еврокомиссию ввести мгновенное эмбарго на российские товары.

Немецкий евродепутат от "Зеленых" Виола фон Крамон напомнила, как европейские фермеры высыпали украинское зерно, в то время, как государства-члены продолжают закупать те же зерновые продукты в России.

Деньги говорят, и они говорят так громко, что внезапно мы не слышим ни европейских фермеров, ни обстрелов украинских гражданских. Вместо наказания России, мы обогащаем ее, вместо дистанцирования, мы создаем новые пищевые зависимости. Запретим раз и навсегда - все сельскохозяйственные продукты из России и Беларуси сейчас,

– призвала фон Крамон.

Еврокомиссия анализирует влияние российских товаров

В настоящее время ЕК не выдвигала предложений относительно возможного бана российских продовольственных продуктов. По словам еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Йоханссон, Еврокомиссия сейчас активно следит за импортом российских агротоваров, в том числе и зерна, в отдельные государства-члены ЕС. В ЕК анализируют влияние российского и белорусского экспорта на европейских фермеров.

Комиссия внимательно следит за российским и белорусским импортом в ЕС и рассмотрит любые дополнительные меры, которые сочтет целесообразными, чтобы избежать дестабилизации зерновых рынков ЕС из-за импорта из России и Беларуси,

– сказала Йоханссон.

Еврокомиссар напомнила, что с начала полномасштабного вторжения ЕС ввел 13 пакетов санкций против России. Однако, ограничения специально не применяли против агропродовольственных товаров с целью не допустить увеличения цен на зерно на глобальном юге.