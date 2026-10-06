США готовят санкции без предупреждения: кто рискует из-за связей с Ираном

США усилили давление на Иран и предупредили иностранные банки о жестких ограничениях. Компании, которые продолжат поддерживать Тегеран, могут подвергнуться санкциям без предварительного уведомления.

Кого касаются новые ограничения

Предупреждение в рамках кампании "Операция "Экономический изгой" (Operation Economic Outcast) обнародовало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

В OFAC заявили, что финансовые учреждения за пределами США, которые будут сотрудничать с иранскими банками, подпадающими под санкции, могут быть наказаны немедленно.

Иностранные финансовые учреждения, продолжающие осуществлять операции с иранскими финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, могут стать объектом санкций в любой момент,

– говорится в официальном предупреждении.

Американское ведомство призывает такие учреждения немедленно прекратить соответствующую деятельность и разорвать связанные с ней отношения.

В Министерстве финансов США подчеркнули, что под санкции попадут все, кто способствует доступу Тегерана к мировой финансовой системе. Это касается предоставления услуг:

иранским банкам;

их дочерним компаниям;

или филиалам в третьих странах.

Нарушители рискуют быть полностью отключенными от долларовой системы и лишиться доступа к корреспондентским счетам в США.

Кроме того, если операции, связанные с Ираном, приведут к нарушению американских санкций финансовыми учреждениями или другими лицами в США, иностранным банкам могут грозить гражданские и уголовные меры принудительного исполнения.

Какие решения предшествовали этому шагу

Вашингтон последовательно ограничивает финансовые сети, помогающие финансировать терроризм и войну. Напомним, ранее, 1 октября, американский Минфин нанес удар по российской теневой платежной сети A7, которую Иран использовал для своих нужд.

Эта созданная в России система маскировала миллиардные платежи под обычные бизнес-операции, используя поддельные документы. Общий объем ее операций превысил 91,5 миллиарда долларов, что составило около 13% внешнеторговых операций страны-агрессора за прошлый год.